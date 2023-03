Android supporta gli sfondi live dal 2009, ma ancora oggi il sistema operativo consente di impostare un unico sfondo animato sia per la schermata iniziale che per la schermata di blocco, eppure permette agli utenti di impostare uno sfondo statico per la schermata iniziale e un altro per la schermata di blocco. Ora sembra che questa limitazione potrebbe scomparire con l’avvento di Android 14.

Android 14 potrebbe introdurre gli sfondi live separati per la schermata home e di blocco

Analizzando il codice sorgente di Android 13 QPR2 rilasciato da Google la scorsa settimana, il team di XDA ha individuato diverse modifiche che preparano l’abilitazione di una funzione etichettata come “sfondo animato della schermata di blocco indipendente”.

Questa funzionalità non è attualmente disponibile nell’anteprima per sviluppatori di Android 14, quindi la schermata di blocco nelle build correnti continua a supportare la visualizzazione separata solo per quanto riguarda gli sfondi statici.

Inoltre, l’app Live Wallpaper Picker deve essere aggiornata per supportare la nuova API che consentirà di impostare uno sfondo animato per la schermata di blocco e uno diverso per la schermata iniziale.

È probabile che questa funzionalità verrà introdotta con i nuovi dispositivi dell’azienda come Google Pixel Tablet, ma è comunque una gradita novità che molti utenti hanno richiesto per anni.

