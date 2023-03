Man mano che gli sviluppatori di Google rilasciano le varie versioni di Android 14 Developer Preview emergono dettagli sulle novità che il colosso di Mountain View ha in programma di implementare con la prossima release del suo sistema operativo.

Ebbene, una delle novità riguarda la batteria e più in particolare l’autonomia in fase di esaurimento: ci riferiamo, infatti, ad un avviso che informerà gli utenti che sono oramai arrivati al limite e devono immediatamente provvedere alla ricarica.

Come funzionerà il nuovo avviso per la batteria di Android 14

In pratica, quando l’autonomia arriverà al 2%, Android 14 mostrerà agli utenti l’avviso “Batteria molto bassa”, in modo da mettere in risalto la necessità di procedere quanto prima alla sua ricarica.

Ecco come appare al momento questo nuovo avviso:

Con Android 13 il sistema invia agli utenti una notifica sia al 20% che al 10% della batteria, suggerendo che potrebbe essere arrivato il momento di trovare una presa o attivare la modalità di risparmio energetico.

Sebbene il 10% della batteria sia decisamente basso, forse non lo è abbastanza da indurre gli utenti a smettere di usare il telefono immediatamente mentre il nuovo avviso del 2% probabilmente darà non più di qualche minuto per inviare l’ultimo messaggio di testo e quindi collegare il telefono per la ricarica, altrimenti è quasi certo che si spegnerà.

In sostanza, si tratta di una piccola novità che non rivoluzionerà l’esperienza di utilizzo dello smartphone ma che, ad ogni modo, potrebbe rivelarsi comoda per quegli utenti che sono soliti vivere “all’estremo” e ritrovarsi spesso con il telefono che si spegne per l’esaurimento della batteria.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime anticipazioni su Android 14 che, ne siamo certi, non si faranno attendere troppo mentre per il rilascio della versione finale dell’OS ci sarà da avere pazienza sino ad agosto.

