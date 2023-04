Android 14, la prossima versione del sistema operativo del robottino verde, è attualmente in fase di sviluppo (siamo da poco entrati nella seconda fase con l’arrivo della beta 1) e sta iniziando a prendere forma, almeno nella sua iterazione destinata agli smartphone Made by Google, mostrando finora poche novità rispetto all’attuale Android 13.

Uno degli aspetti su cui da tempo, a gran voce, gli utenti chiedono un intervento a Google è sul riepilogo, presente obbligatoriamente nella parte alta della schermata iniziale dei Pixel. Pare che per “mettere una pezza” a queste lamentele e venire incontro ai propri utenti, il colosso di Mountain View potrebbe effettivamente consentire agli utenti di rimuovere dalla schermata iniziale dei propri dispositivi il riepilogo (o quasi).

Android 14 potrebbe offrire una nuova opzione per il Pixel Launcher

Stando a quanto segnalato dall’attivissimo canale Telegram di Google News | En, la beta 1 di Android 14 ha aggiunto un nuovo comando (un flag) chiamato ENABLE_SMARTSPACE_DEFAULT_DATE_REMOVED alle “Opzioni sviluppatore”.

Il compito di questo comando, qualora abilitato, è molto semplice: esso va a rimuovere data e meteo dalla parte superiore della schermata iniziale degli smartphone Pixel, ovvero gli elementi mostrati per impostazione predefinita (e finora non removibili). Potete vedere la differenza, con e senza flag abilitato, dalla seguente immagine.

Una bella notizia, con un grosso ma

Purtroppo, però, non è tutto oro ciò che luccica. Sebbene vi sia la possibilità di rimuovere la data e il meteo dalla schermata iniziale grazie al suddetto flag, lo spazio occupato dal riepilogo dovrebbe rimanere “riservato” per mostrare agli utenti tutte le altre notifiche (quali timer, dispositivi connessi, eventi del calendario).

Questo si traduce nell’impossibilità di sfruttare quello spazio (che occupa l’intera riga superiore della schermata iniziale) per mettere ulteriori widget al suo posto.

Va comunque sottolineato che, al momento, si tratta di una funzionalità in via di sviluppo. Resta da capire se verrà effettivamente implementata in Android 14 e se, perché no, Google possa decidere di osare per consentire agli utenti di disabilitare del tutto il riepilogo.

