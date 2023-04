La personalizzazione è stata da sempre uno dei cavalli di battaglia che ha reso celebre il sistema operativo del robottino verde. Proprio per questo motivo, il team di Google dedicato al Material Design sta lavorando a una nuova versione del linguaggio di design Material You, introdotto per la prima volta con Android 12, che porterà un’esplosione di colori vivaci e completamente personalizzabili nella prossima versione di Android. Attualmente, i temi di Material You si basano sui colori primari, tradotti in tonalità pastello con tonalità tenui per garantire un contrasto sufficiente affinché il testo risulti leggibile e distinguibile dalle altre sezioni delle app. A quanto pare le cose potrebbero cambiare a partire da Android 14, la prossima major release del sistema operativo di Big G, che dovrebbe includere al suo interno un nuovo stile chiamato Fidelity. Vediamo insieme le novità e come questa miglioria potrebbe portare una ventata di aria fresca per quanto riguarda la personalizzazione in grado di rendere ogni dispositivo letteralmente unico.

Tanti colori personalizzabili con il nuovo Material You di Android 14

Il nuovo stile, completamente personalizzabile dall’utente, consente di utilizzare i colori di Material You in modo più deciso e audace, permettendo l’utilizzo anche di colori dalle forti tonalità, in controtendenza con quanto accaduto negli ultimi anni. Questo significa che, sebbene non siano propriamente adatti per un contrasto ottimale, i colori vivaci come il rosa acceso, il rosso fuoco, il verde lime o il nero potrebbero apparire direttamente nel tema finale, sia come colore dello sfondo e dei widget delle app compatibili sia come colore degli elementi delle singole applicazioni installate nel proprio dispositivo.

Nelle scorse ore il team di Google Design ha pubblicato un video dimostrativo su Twitter che mostra una tavolozza di colori molto più audace rispetto a quella attuale disponibile nella versione corrente del Material You, suggerendo che la nuova opzione Fidelity sia effettivamente già in fase di sviluppo.

La nuova versione del Material You dovrebbe dare agli utenti la possibilità di personalizzare totalmente i colori dello sfondo in modo più creativo e audace. Nella versione attuale del nuovo stile Fidelity è infatti prevista l’estrazione diretta dei colori dallo sfondo dell’applicazione, garantendo così che il colore di base scelto dall’utente venga utilizzato direttamente nel tema generale dello dispositivo. Tuttavia, come è possibile osservare dagli screenshot qui sotto, ci sono alcune limitazioni nella scelta dei colori poiché l’utilizzo di uno sfondo troppo scuro potrebbe causare problemi di visibilità delle varie scritte e delle singole icone, soprattutto con un tema scuro in uso. Trattandosi di una versione sperimentale e in fase di sviluppo, è lecito aspettarsi che nelle prossime settimane vengano introdotti alcuni affinamenti che risolvano i suddetti problemi di gioventù, rendendo così il nuovo stile pronto e maturo per il rilascio ufficiale. In ogni caso, sembra che Google stia lavorando sodo e voglia enfatizzare il concetto di personalizzazione, dal momento che la parola “Personal” appare in numerosi colori nel nuovo trailer condiviso poc’anzi.

È possibile che Google svelerà ulteriori dettagli su questa nuova versione di Material You al prossimo evento Google I/O previsto per il 10 maggio (in questo nostro articolo potete leggere l’elenco ufficiale delle sessioni della conferenza). Nel frattempo, in attesa di ulteriori dettagli da parte del colosso di Mountain View, possiamo solo immaginare quale sarà l’effetto di questi nuovi schemi di colore sul design degli smartphone Android e sulle singole app.

