Nell’ultima Developer Preview di Android 14 alcuni utenti hanno notato che è possibile impostare separatamente il volume dell’audio delle notifiche e delle chiamate, una funzionalità assente da anni sugli smartphone Pixel e che potrebbe quindi vedere il suo ritorno.

Chi non utilizza uno smartphone della gamma Pixel non troverà alcun giovamento dalla notizia – gli smartphone Samsung, ma anche altri, permettono infatti da sempre di differenziare il volume di notifiche e chiamate – ma sembra che nell’ultima Developer Preview di Android 14 sia stata reintrodotta questa funzionalità che non vedevamo da anni sui dispositivi di Google.

Secondo Mishaal Rahman, che su Twitter ha postato gli screenshot che potete vedere più in basso, Google era al lavoro sulla possibilità di impostare un volume diverso per la suoneria delle notifiche e delle chiamate già dalla beta di dicembre di Android 13 QPR2, ma all’epoca per funzionare era necessario attivare un apposito flag nelle impostazioni.

Several users are reporting that the "ring & notification volume" sliders have been suddenly split into "ring volume" and "notification volume" in Android 14 DP2.

This is WITHOUT them flipping any flags, which was previously required to enable separate ring/notification volume. pic.twitter.com/eTTsnZI61K

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 17, 2023