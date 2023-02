Dopo averla annunciata a maggio 2022, nel mese di novembre dello scorso anno Google ha lanciato la versione beta dell’app Health Connect sviluppata in collaborazione con Samsung, il cui obbiettivo è quello di semplificare la sincronizzazione dei dati provenienti da più applicazioni dedicate al fitness. Ora, stando a quanto riscontrato nella prima developer preview di Android 14, sembra che l’app in questione possa venir integrata direttamente in Android 14.

Android 14 DP1 ci dà alcuni indizi sulla futura integrazione dell’app Health Connect

L’app Health Connect è sicuramente molto utile per tutti coloro che sono soliti svolgere attività fisica, nonché abbiano l’intento di monitorarla costantemente; attualmente l’app in questione svolge egregiamente il suo compito ma deve essere prima scaricata dal Play Store.

Stando a quanto individuato nel codice della prima developer preview di Android 14, sembra che in futuro l’app godrà di un’integrazione nativa nel sistema: è stato individuato un nuovo file APEX con il nome del pacchetto com.[google].android.healthconnect. APEX è il formato di file utilizzati in Project Mainline, che si occupa di modularizzare i componenti di sistema in formato APK o APEX, in modo che possano essere aggiornati tramite Google Play; in pratica il meccanismo di aggiornamenti meglio noto come “Aggiornamenti di sistema Google Play”.

All’interno di Health Connect APEX figura una versione dell’app Health Connect con un nome pacchetto diverso da quella attualmente scaricabile dal Play Store, la differenza è riconducibile al fatto che Android non permette di installare un’app con lo stesso nome del pacchetto di un’app già installata.

In futuro dunque, quando l’app verrà integrata in Android 14, gli utenti che l’avevano già scaricata in precedenza dovrebbero aver modo di trasferire sulla “nuova versione” tutti i propri dati, quindi per loro potrebbe non cambiare molto; invece gli sviluppatori delle varie applicazioni che attualmente si appoggiano a Health Connect, dovranno probabilmente apportare alcune modifiche seguendo la libreria di supporto Health Connect che Google certamente aggiornerà a tempo debito.

In conclusione, stando alle informazioni attuali, Health Connect sarà un nuovo modulo Project Mainline in Android 14, quindi Google potrà aggiornare direttamente l’app tramite Play System Updates, invece che passare dal Play Store; è probabile che ci saranno ulteriori indizi in merito con le prossime developer preview.

