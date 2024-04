Negli ultimi anni il team di sviluppatori di Google ha lavorato duramente al miglioramento di Wear OS, piattaforma nella quale il colosso di Mountain View crede molto, rappresentando la sua soluzione per ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel settore dei dispositivi indossabili e per provare a limitare lo strapotere di Apple Watch.

Lo scorso mese ha iniziato ad essere implementata a livello globale una novità relativa all’applicazione Google Maps dedicata ai dispositivi Wear OS, ossia la visualizzazione delle indicazioni sul trasporto pubblico e in queste ore arriva un’altra interessante funzionalità.

Una piccola ma comoda novità per Google Maps su Wear OS

Dato che l’obiettivo degli sviluppatori di Google è garantire agli utenti Wear OS un’esperienza sempre più piacevole e rapida, non c’è da stupirsi se l’ultima novità studiata sia rappresentata da una scorciatoia per facilitare l’accesso alla mappa.

Se fino a questo momento il tile di Google Maps presentava un pulsante “Cerca” (sotto le scorciatoie Casa e Lavoro che avviano la navigazione) che apriva semplicemente l’applicazione, con la versione 11.124.0702.W tale tasto è stato sostituito da quello chiamato “Mappa”, che consente di accedere direttamente alla visualizzazione della mappa (riducendo così i passaggi per arrivare ad essa).

Ecco a confronto la vecchia e la nuova versione dell’interfaccia di Google Maps su Wear OS:

È piuttosto evidente che non ci troviamo di fronte ad una modifica rivoluzionaria ma attraverso questi piccoli accorgimenti il team di sviluppatori del colosso di Mountain View prova a rendere via via più piacevole l’esperienza garantita dalla sua piattaforma pensata per gli smartwatch.

Potete scaricare le varie versioni di Google Maps per Wear OS man mano che vengono rilasciate da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). In particolare, la versione 11.124.0702.W la trovate qui.