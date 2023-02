Lo standard 5G viene costantemente migliorato, tuttavia anche il software degli smartphone deve essere aggiornato per poter ottenere beneficio dai vari miglioramenti che vengono via via introdotti.

Il termine generico per gli ultimi standard di comunicazione mobile è 3GPP e gli smartphone della serie Google Pixel 7 sono stati forniti con la Release 15, ma per supportare l’ultimo standard 5G gli smartphone di Google dovranno aspettare la Release 16 che secondo quanto riportato arriverebbe con il rilascio di Android 14.

L’ultimo standard 5G potrebbe arrivare su Google Pixel 7 con Android 14

Qualcomm ha affermato che la Release 16 apporterà una pletora di miglioramenti agli aspetti fondamentali del sistema 5G, in termini di copertura, capacità, latenza, potenza, mobilità, affidabilità, facilità di implementazione e altro, inoltre aggiungerà nuove funzionalità di risparmio energetico.

Secondo quanto riferito il modem Samsung presente nei dispositivi Google Pixel 7 supporta la Release 16 di 3GPP, quindi Google potrà fornire il supporto sui suoi ultimi smartphone, ma non prima del prossimo autunno.

Google Pixel 7 è uno smartphone Android di fascia alta presentato il 6 ottobre 2022 in coppia con il fratello maggiore Google Pixel 7 Pro, con il quale condivide parte delle specifiche tecniche. Contrariamente al suo predecessore, il dispositivo viene proposto fin da subito anche in Italia.

