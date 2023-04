Google ha rilasciato la seconda anteprima per sviluppatori di Android 14 alcune settimane fa e gli sviluppatori continuano a scovare nuove funzionalità al suo interno. L’ultima novità riguarda un’opzione inedita che consente di aggiungere più contrasto al tema Material You per migliorare la visibilità generale.

Grazie al Material You Android può generare dinamicamente una combinazione di colori per l’interfaccia del sistema operativo, molte delle app di Google e persino alcune app di terze parti.

Android 14 testa il controllo del contrasto per il Material You

Il tema dinamico garantisce che ci sia un contrasto sufficiente tra i vari elementi sullo schermo e per la maggior parte degli utenti le selezioni di colore effettuate da Android in automatico forniscono un contrasto sufficiente.

Tuttavia con il passare del tempo gli occhi tendono a stancarsi e quindi diventa utile avere un po’ più di contrasto per rimanere produttivi.

In quest’ottica sembra che Google intenda rendere i temi di Material You un po’ più personalizzabili con Android 14. Nell’ultima anteprima per sviluppatori, aprendo l’app “Impostazioni” e toccando la voce “Colore e movimento” apparirà il nuovo controllo a scorrimento chiamato “Livello di contrasto”.

Stranamente il controllo di scorrimento non sembra influenzare il design o i colori di Android, poiché aumentare il contrasto alle impostazioni medie o alte non genera cambiamenti evidenti. Ciononostante alcune app per Android 14 rispettano i livelli di contrasto aumentati.

Quasi tutto assume una tonalità leggermente diversa, dai colori del testo alle sfumature dello sfondo, agli accenti e alle selezioni.

Attualmente sono disponibili tre opzioni per il contrasto del colore del tema Material You: “Standard” (predefinito), “Alto” (contrasto significativamente più alto) e un’opzione centrale bilanciata, ma quest’ultima sembra essere afflitta da un bug, in quanto alcuni elementi tendono a diventare dello stesso colore.

Poiché la gestione del contrasto sta cambiando a livello di Material You, tutte le app che adottano completamente questo design potranno beneficiare automaticamente della nuova funzionalità.

