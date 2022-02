Samsung è un vero e proprio modello di comportamento per quanto riguarda gli aggiornamenti software nel panorama Android — e presto potrebbe migliorare ulteriormente la sua già ottima politica di supporto software — e nelle scorse ore ha illustrato il contenuto delle nuovissime patch di sicurezza di febbraio 2022.

Come solitamente accade, anche in questo caso la presentazione dell’aggiornamento da parte di Samsung arriva qualche giorno dopo averne iniziato la distribuzione: sono già diversi i modelli che si sono messi in pari con le patch di sicurezza mensili.

Patch di sicurezza Samsung: le novità della SMR di febbraio 2022

Per i propri aggiornamenti di sicurezza, il produttore sudcoreano predilige la denominazione di Security Maintenance Release (SMR). Tali update software si compongono sempre di due parti, contengono infatti le patch di sicurezza mensili di Google per il sistema operativo Android e quelle curate specificamente da Samsung.

Quanto alla prima parte, sono ben 46 i miglioramenti di sicurezza che questo mese Google ha apportato al sistema operativo Android. Due di essi vengono etichettati come di livello Critical: uno riguarda gli smartphone con processori Qualcomm, tra i quali figurano ovviamente anche numerosi Samsung; dell’altro non è disponibile una descrizione pubblica. I restanti fix di Android sono per la maggior parte di livello High, quindici sono di livello Moderate e cinque erano già presenti in precedenti aggiornamenti.

La seconda metà della Security Maintenance Release (SMR) di febbraio 2022 comprende ulteriori 19 Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE). Quattro di questi fix sono dedicati ai soli dispositivi Galaxy con processori Exynos, poco meno di una decina sono invece quelli che riguardano i dispositivi del produttore già aggiornati ad Android 12 e alla One UI 4. Un fix, infine, attiene ad una vulnerabilità di sicurezza specifica del sistema DeX. Per maggiori dettagli su questi 19 fix del produttore, potete fare riferimento al sito ufficiale Samsung a questo link.

Quali modelli Samsung riceveranno le patch di sicurezza di febbraio 2022

Partiamo con il dire che non tutti i dispositivi a marchio Samsung riceveranno la Security Maintenance Release di febbraio 2022, ma i destinatari saranno comunque numerosi. Basta infatti visitare il sito del produttore per trovare innanzitutto la lista dei modelli che ricevono aggiornamenti con cadenza mensile, che comprende:

Per quanto riguarda gli smartphone aggiornati su base trimestrale, a ricevere l’update di febbraio saranno (salvo smentite): Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy A71, Galaxy A41 e Galaxy A40. Questo senza dimenticare che anche vari modelli della serie Galaxy M — come Galaxy M52, Galaxy M31, Galaxy M22, Galaxy M21 — sono in debito di nuove patch di sicurezza.

Per quanto riguarda i tablet, i più recenti sono soliti tenere il passo con gli aggiornamenti di sicurezza mensili e ora dovrebbe toccare anche a Samsung Galaxy Tab S7 FE (ecco la nostra recensione), che li riceve trimestralmente.

Le liste complete sono disponibili sul sito ufficiale a questo link.

