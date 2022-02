Anche in questo venerdì spuntano nuovi aggiornamenti per gli smartphone Android. Questa volta a ricevere novità sono due device Samsung, ossia Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A41, ma soprattutto Nokia 7.2 e POCO F3 GT. Scopriamo insieme i cambiamenti in distribuzione sui vari dispositivi.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A41

Partiamo dai due smartphone del produttore sud-coreano. Samsung Galaxy A51 segue a ruota diversi altri dispositivi e si aggiorna in queste ore con le patch di sicurezza di febbraio 2022: il rollout è partito dal Sud America e dovrebbe raggiungere l’Europa nel giro di qualche giorno al massimo. Il firmware è il A515FXXS5EVA1 e include anche qualche bugfix e miglioramento di stabilità, ma non sembrano esserci altre novità di rilievo. Si rimane con Android 11, per il momento: Android 12 dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Si aggiorna poi Samsung Galaxy A41, che sta ricevendo il firmware A415FXXU1CVA3 con le patch di sicurezza di gennaio 2022. In questo caso la distribuzione è partita dalla Russia, e nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere l’Italia. Le correzioni di sicurezza del mese sono 62 in tutto, di cui 10 specifiche per il sistema Samsung. Pure qui si rimane su Android 11, almeno per ora.

Novità aggiornamento Nokia 7.2: finalmente Android 11

Android 11 è invece una novità per Nokia 7.2. Il produttore aveva previsto un aggiornamento a tale versione entro il terzo trimestre 2021, ma evidentemente lo sviluppo deve aver subito qualche ritardo.

La distribuzione della penultima major relese del robottino sta avvenendo con la versione V3.490, che richiede un download di poco più di 1,5 GB. Lo stesso sistema consiglia di procedere sotto rete Wi-Fi, in modo da evitare di consumare troppi “dati preziosi” della propria offerta mobile. Insieme alle tante novità di Android 11, soprattutto integrate sotto al cofano, ci sono le patch di sicurezza di dicembre 2021.

Novità aggiornamento POCO F3 GT: ecco MIUI 13 e Android 12

Novità importanti anche per POCO F3 GT, che sta iniziando a ricevere la MIUI 13 basata su Android 12 a partire dall’India. La release in distribuzione è la MIUI 13.0.0.10.SKJINXM e integra le patch di sicurezza di gennaio 2022, oltre ovviamente a tutte le novità presentate da Xiaomi a fine dicembre 2021 in Cina e settimana scorsa per la versione Global.

Quest’ultima dovrebbe debuttare su tanti dispositivi entro il primo trimestre 2022, tra i quali Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro e Xiaomi 11 Lite 5G NE. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.

Come aggiornare Samsung Galaxy A51, Galaxy A41, Nokia 7.2 e POCO F3 GT

Per aggiornare Samsung Galaxy A51 e Samsung Galaxy A41 è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per verificare l’arrivo di update su Nokia 7.2 si può invece recarsi in “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti sistema > Cerca aggiornamenti“. Anche per quanto riguarda POCO F3 GT è necessario passare attraverso le impostazioni di sistema, alla voce dedicata alle informazioni sul sistema e alla versione della MIUI.

