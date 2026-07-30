Revolut annuncia oggi una nuova importante partnership: la fintech ha stretto accordi con OpenAI per portare ChatGPT Go a milioni dei suoi clienti privati. La nuova collaborazione porta a un abbonamento gratuito fino a 12 mesi (in base al piano in uso): vediamo come.

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Fino a 12 mesi di ChatGPT Go gratis per i clienti Revolut

Secondo i dati, quasi un miliardo di persone usa ChatGPT ogni settimana per imparare, riflettere, creare e portare a termini compiti nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Con un’intelligenza artificiale sempre più integrata nel modo in cui le persone lavorano e gestiscono le attività quotidiane, le persone cercano sempre più spesso modi per usare questi strumenti con meno limiti.

Inserendo ChatGPT Go nel suo ecosistema, l’intento di Revolut è quello di contribuire a semplificare le operazioni di tutti i giorni. I clienti possono ora sbloccare limiti di utilizzo molto più elevati, caricare più file, analizzare documenti, generare immagini e non solo, usando l’IA in modo più fluido senza dover sottostare alle limitazioni del livello gratuito.

In base al loro piano, i clienti Revolut possono ottenere fino a 12 mesi di ChatGPT Go senza costi aggiuntivi (normalmente il prezzo è di 8 euro al mese):

Ultra : 12 mesi gratuiti e 12 mesi di invito prova per un amico

: 12 mesi gratuiti e 12 mesi di invito prova per un amico Metal : 12 mesi gratuiti

: 12 mesi gratuiti Premium , Revolut Pro e Revolut Mobile : 6 mesi gratuiti

, e : 6 mesi gratuiti Plus e Standard: 3 mesi gratuiti, su base promozionale

“Vogliamo mettere i nostri clienti in condizione di avere strumenti utili per ogni sfera della loro vita, non solo per la gestione finanziaria“, ha dichiarato Tara Massoudi, Partner e General Manager per i prodotti Premium di Revolut. “Stiamo costruendo un’ampia gamma di prodotti che supportino il modo in cui viaggiano, lavorano, si connettono e si prendono cura della propria salute. Oggi, l’IA non è un semplice optional, è essenziale per la vita di tutti i giorni. Grazie alla partnership con OpenAI per offrire ai nostri clienti i piani ChatGPT, eliminiamo il peso di costi mensili frammentati e diamo ai nostri utenti un accesso ininterrotto ai migliori strumenti di produttività al mondo. Questo è ciò che dovrebbe offrire un’esperienza bancaria di alto livello“.

Emmanuel Marill, Managing Director, EMEA, di OpenAI, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di avviare una partnership con Revolut per portare ChatGPT Go ai suoi milioni di clienti in tutto il mondo, affinché possano usare l’IA per semplificare i compiti di tutti i giorni, dalla gestione delle incombenze quotidiane e la pianificazione dei viaggi all’apprendimento e alla creazione di contenuti. Con questa partnership ancora più persone potranno accedere e sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale“.

Con questa novità, Revolut dichiara di voler semplificare la gestione degli abbonamenti dei suoi clienti, offrendo allo stesso tempo un valore complessivo maggiore. Secondo quanto riferito, l’attuale gamma di abbonamenti della fintech ammonta a un valore combinato di 5900 euro all’anno per viaggi, trasporti, salute, fitness, apprendimento, creatività e intrattenimento.

Le offerte promozionali di 3 mesi di ChatGPT Go verranno inviate a tutti gli utenti Revolut Plus e Standard idonei nelle prossime settimane. I vantaggi del piano ChatGPT Go saranno disponibili su tutti gli altri piani a pagamento, Revolut Pro e Revolut Mobile a partire da oggi. Vi ricordiamo che proprio questo mese OpenAI ha lanciato GPT-5.6, con importanti evoluzioni lato prestazioni, efficienza, costi e modalità di utilizzo, e ChatGPT Health, una nuova esperienza dedicata alla salute che consente ai chatbot di utilizzare cartelle cliniche, risultati degli esami, dati provenienti da Apple Health e altre informazioni sanitarie personali per fornire risposte più contestualizzate e personalizzate.

Potete scaricare l’app di Revolut per iOS dall’App Store o su Android dal Play Store seguendo questo link*.

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