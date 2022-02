Quello degli aggiornamenti è un argomento decisamente caldo nel mondo Android e tra i produttori che ormai da tempo prestano più attenzione a questo aspetto, cercando di offrire ai propri clienti un servizio sempre migliore, troviamo senza dubbio anche Samsung.

Il colosso coreano ha già deciso in passato di portare da 2 a 3 anni il supporto software garantito per quanto riguarda gli aggiornamenti del sistema operativo, “obbligando” altri produttori a fare la stessa cosa e, stando alle ultime indiscrezioni, ora Samsung avrebbe intenzione di alzare ulteriormente l’asticella.

Samsung potrebbe allungare di un anno il supporto software

Pare, infatti, che il produttore per una serie di device avrebbe deciso di portare da 3 a 4 anni il periodo di supporto software garantito per quanto riguarda gli aggiornamenti del sistema operativo e da 4 a 5 anni quello per gli update di sicurezza.

Stando a quanto viene riportato da BDTech su Twitter, al momento a beneficiare di questa nuova politica di aggiornamenti sarebbero i seguenti device:

serie Samsung Galaxy S21

serie Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S8

Nel caso in cui tali indiscrezioni si rivelassero fondate, chi deciderà di acquistare uno dei modelli della serie Galaxy S22, che farà il suo esordio sul mercato con Android 12, dovrebbe poter fare affidamento su aggiornamenti dell’OS fino al 2026 e potrebbe ambire a ricevere persino Android 16.

Ovviamente una tale decisione da parte del colosso coreano avrebbe come effetto quello di allungare la vita dei propri device di punta e potrebbe spingere tante persone a decidersi ad acquistarli per fare affidamento su un telefono o un tablet che abbia una durata piuttosto lunga nel tempo.

Inoltre con una mossa del genere Samsung metterebbe “spalle al muro” gli altri produttori Android più importanti, come ad esempio Xiaomi, che da tempo non nasconde di voler divenire l’azienda n. 1 del settore mobile.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che darvi appuntamento all’evento di lancio della serie Galaxy S22, in programma per domani.

