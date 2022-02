A qualche giorno di distanza dal tanto atteso update ad Android 12, Samsung Galaxy S20 FE si aggiorna di nuovo in Italia e riceve le patch di sicurezza di gennaio 2022 insieme a qualche altra novità. Allo stesso tempo la serie Samsung Galaxy S20 riceve nel nostro Paese le nuovissime patch di febbraio 2022, non ancora rilasciate da Google. Scopriamo insieme i cambiamenti e i firmware in distribuzione.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra 5G

Ve le abbiamo anticipate qualche giorno fa, ma in queste ore sono arrivate in Italia: stiamo parlando delle patch di sicurezza di febbraio 2022 per Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, attualmente in distribuzione nel nostro Paese a partire dai modelli no brand. Il peso è di quelli importanti, 840 MB circa, quindi il produttore dovrebbe aver integrato altre novità.

Il changelog parla solo di miglioramenti alla stabilità complessiva delle funzioni e di perfezionamenti di sicurezza, ma cita anche diverse applicazioni che dovrebbero venire aggiornate insieme al nuovo firmware (G980FXXUDEVA9): Galaxy Wearable, Samsung Notes, Internet Samsung, Samsung Health, SmartThings, Samsung Members, Samsung Pay, Calcolatrice, Smart Switch e Registratore vocale.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S20 FE

Sono passati pochi giorni da quando vi abbiamo avvisato dell’arrivo di Android 12 su Samsung Galaxy S20 FE 4G. L’aggiornamento ha portato la One UI 4.0 a bordo dello smartphone, insieme a tante novità riguardanti la privacy e la sicurezza, la personalizzazione, i widget e le animazioni. Le patch di sicurezza erano però “ferme” a dicembre 2021 e il produttore ha deciso di rimediare lanciando in queste ore quelle di gennaio 2022.

Il firmware in distribuzione è il G780FXXS8DVA1 e richiede un download di circa 170 MB: le uniche novità incluse sembrano essere proprio le correzioni di sicurezza del mese di gennaio 2022. Il changelog non cita infatti altri cambiamenti.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G e S20 FE

Per aggiornare Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra 5G e Galaxy S20 FE potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema. Più precisamente potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Nel caso non siate riusciti ancora a trovare gli ultimi firmware non vi resta che attendere al massimo qualche giorno (soprattutto se disponete di uno smartphone brandizzato da qualche operatore).

grazie a Roberto Q. e a Maurizio L. per le segnalazioni e gli screenshot

