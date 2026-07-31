Con l’ufficialità di Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 è arrivata anche la One UI 9, fino ad ora accessibile solamente in beta sulla serie Galaxy S26. Sembra proprio che Samsung stia lavorando parecchio sulla sua versione di Android 17, con l’intenzione di rilasciare un aggiornamento rapido e al contempo privo di problemi. In queste settimane abbiamo visto che il produttore sta testando la One UI 9 e Android 17 su parecchi modelli: facciamo un riepilogo e vediamo la lista dei dispositivi che stanno già “assaggiando” internamente la nuova release, tra smartphone e tablet.

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La One UI 9 è in test su tutti questi Samsung Galaxy: la lista

Mentre il programma beta per la serie Galaxy S26 sta per volgere al termine (sui server è stata avvistata la release stabile proprio nei giorni scorsi), tanti altri dispositivi della casa di Seoul stanno testando internamente la One UI 9. Non sappiamo per ora quanti modelli accoglieranno un programma beta (sulla serie Galaxy S25 pare imminente), ma conosciamo una bella lista di quelli coinvolti per ora nei test.

I test interni sono naturalmente solo un primo passo verso il rilascio dell’aggiornamento, quindi ci sarà ancora da attendere un po’. In ogni caso, ci permettono di avere qualche conferma sui modelli che dovrebbero accogliere l’aggiornamento. Nella lista sono compresi tanti smartphone delle serie Galaxy S, ma naturalmente sono coinvolti diversi Galaxy Z, Galaxy A e Galaxy M, così come i tablet della gamma Galaxy Tab. Eccoli suddivisi per gamma e ordinati in base alla data di uscita.

Galaxy S

Galaxy Z

Galaxy A

Galaxy M

Galaxy M35

Galaxy M56

Galaxy M34

Galaxy Tab

La lista è probabilmente soggetta ad aggiornamenti: l’elenco dei modelli in test potrebbe allungarsi nel corso delle settimane, coinvolgendo ulteriori dispositivi Samsung.

Quando arriverà l’aggiornamento

Samsung preferirà concentrarsi sul lancio di Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, in arrivo nelle mani degli acquirenti nei prossimi giorni (dopo il periodo di preordine). È lecito aspettarsi che il produttore voglia lasciare un po’ di spazio ai nuovi arrivati prima di rilasciare l’aggiornamento alla One UI 9 per gli altri modelli: quel che è certo è che si partirà dalla serie Galaxy S26, in beta ormai da un bel po’, ma nelle settimane successive toccherà a tanti altri, naturalmente con la precedenza alla fascia alta (Galaxy S e Galaxy Z) e ai dispositivi più recenti.

Per ora il produttore non ha diffuso una tabella di marcia per l’aggiornamento alla One UI 9, ma siamo sicuri che ne sapremo di più nei prossimi giorni. Sperando che l’attesa non sia la stessa della One UI 8.5 (con i Galaxy S26 lanciati a fine febbraio e update sui Galaxy S25 arrivato solo a inizio maggio), possiamo aspettarci novità tra la fine di agosto e il mese di settembre.