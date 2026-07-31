Con l’ufficialità di Samsung Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 è arrivata anche la One UI 9, fino ad ora accessibile solamente in beta sulla serie Galaxy S26. Sembra proprio che Samsung stia lavorando parecchio sulla sua versione di Android 17, con l’intenzione di rilasciare un aggiornamento rapido e al contempo privo di problemi. In queste settimane abbiamo visto che il produttore sta testando la One UI 9 e Android 17 su parecchi modelli: facciamo un riepilogo e vediamo la lista dei dispositivi che stanno già “assaggiando” internamente la nuova release, tra smartphone e tablet.
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La One UI 9 è in test su tutti questi Samsung Galaxy: la lista
Mentre il programma beta per la serie Galaxy S26 sta per volgere al termine (sui server è stata avvistata la release stabile proprio nei giorni scorsi), tanti altri dispositivi della casa di Seoul stanno testando internamente la One UI 9. Non sappiamo per ora quanti modelli accoglieranno un programma beta (sulla serie Galaxy S25 pare imminente), ma conosciamo una bella lista di quelli coinvolti per ora nei test.
I test interni sono naturalmente solo un primo passo verso il rilascio dell’aggiornamento, quindi ci sarà ancora da attendere un po’. In ogni caso, ci permettono di avere qualche conferma sui modelli che dovrebbero accogliere l’aggiornamento. Nella lista sono compresi tanti smartphone delle serie Galaxy S, ma naturalmente sono coinvolti diversi Galaxy Z, Galaxy A e Galaxy M, così come i tablet della gamma Galaxy Tab. Eccoli suddivisi per gamma e ordinati in base alla data di uscita.
Galaxy S
- Galaxy S25 (beta in arrivo)
- Galaxy S25+ (beta in arrivo)
- Galaxy S25 Ultra (beta in arrivo)
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
Galaxy Z
Galaxy A
- Galaxy A57 5G
- Galaxy A37 5G
- Galaxy A27 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy A07 5G
- Galaxy A56 5G
- Galaxy A36 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy A15 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A24 5G
Galaxy M
- Galaxy M35
- Galaxy M56
- Galaxy M34
Galaxy Tab
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lite
La lista è probabilmente soggetta ad aggiornamenti: l’elenco dei modelli in test potrebbe allungarsi nel corso delle settimane, coinvolgendo ulteriori dispositivi Samsung.
Quando arriverà l’aggiornamento
Samsung preferirà concentrarsi sul lancio di Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, in arrivo nelle mani degli acquirenti nei prossimi giorni (dopo il periodo di preordine). È lecito aspettarsi che il produttore voglia lasciare un po’ di spazio ai nuovi arrivati prima di rilasciare l’aggiornamento alla One UI 9 per gli altri modelli: quel che è certo è che si partirà dalla serie Galaxy S26, in beta ormai da un bel po’, ma nelle settimane successive toccherà a tanti altri, naturalmente con la precedenza alla fascia alta (Galaxy S e Galaxy Z) e ai dispositivi più recenti.
Per ora il produttore non ha diffuso una tabella di marcia per l’aggiornamento alla One UI 9, ma siamo sicuri che ne sapremo di più nei prossimi giorni. Sperando che l’attesa non sia la stessa della One UI 8.5 (con i Galaxy S26 lanciati a fine febbraio e update sui Galaxy S25 arrivato solo a inizio maggio), possiamo aspettarci novità tra la fine di agosto e il mese di settembre.