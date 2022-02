Come anticipato nei giorni scorsi, è da poco iniziato il roll out dell’aggiornamento di sicurezza della serie Google Pixel che, per la prima volta, include anche i nuovissimi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, da poco disponibili anche in Italia. Oltre alle patch di sicurezza il nuovo aggiornamento include anche alcuni big fix, relativi principalmente alla serie Pixel 6.

I dettagli dell’aggiornamento di febbraio

Google sembra dunque riuscita a risolvere i problemi seguenti al lancio della serie Pixel 6, che aveva portato a numerosi ritardi nel rilascio dei primi aggiornamenti. L’update che sta raggiungendo i dispositivi ancora supportati, che vanno dalla serie Pixel 3a alla serie Pixel 6, includono ovviamente le patch di sicurezza del mese di febbraio.

Gli utenti C Spire e Cellcom che utilizzano Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a 5G e Pixel 5 vedranno risolti alcuni problemi di connettività legati ai due operatori. per quanto riguarda Pixel 6 e Pixel 6 Pro invece va segnalata la correzione di un bug che causava il riavvio dello smartphone utilizzando la fotocamera in determinate situazioni.

Corretto, sempre per quanto riguarda i Pixel 6, un problema che causava l’interruzione della riproduzione audio con alcuni dispositivi Bluetooth e sono stati implementati miglioramenti alla qualità audio via Bluetooth con alcuni code multimediali.

Per tutti i dispositivi aggiornati invece è stato corretto un problema che causava la visualizzazione della tastiera al di sopra del testo, problema che si verificava solamente in alcune circostanze. Niente di trascendentale dunque, ma gli utenti che soffrivano dei bug riportati potranno finalmente utilizzare il proprio smartphone in maniera corretta.

Come installare l’aggiornamento

L’aggiornamento è in fase di roll out e potrebbe impiegare alcuni giorni per raggiungere tutti gli smartphone interessati. Potete verificare la disponibilità per il vostro dispositivo entrando nelle Impostazioni, Sistema, Avanzate e Aggiornamento di sistema. Se invece preferite aggiornare manualmente lo smartphone, o effettuare un ripristino completo del sistema, qui sotto trovate i link per i file OTA e le Factory Image, oltre ai link per conoscere nel dettaglio le novità dei bollettini di sicurezza.