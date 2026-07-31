Xiaomi ha anticipato due nuovi smartphone Android in Cina: si tratta di REDMI K100 Pro e REDMI K100 Pro Max, prodotti che saranno ufficialmente lanciati tra pochi giorni (l’11 agosto, per la precisione). Oltre alla data del debutto, il produttore ha già svelato il design della serie attraverso alcune immagini, così come alcune delle specifiche.

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La serie REDMI K100 Pro si mostra in anticipo tra design e peculiarità

Xiaomi ha svelato la data di lancio ufficiale di REDMI K100 Pro e K100 Pro Max, ma ha deciso di non attendere fino ad allora per mostrare la nuova serie. Il design mantiene alcuni aspetti della serie REDMI K90, con qualche affinamento e rinnovamento: le immagini mostrano in particolare REDMI K100 Pro Max in una accattivante colorazione rossa (denominata “Cabernet Sauvignon Red“), con un ampio modulo fotografico che integra non solo i quattro fori per gli obiettivi (uno include solo il flash LED in realtà), ma anche il woofer targato Bose che avevamo visto sulla serie precedente.

Questa soluzione è pensata non solo per migliorare l’esperienza di ascolto musicale, ma anche per migliorare l’immersività nella visualizzazione dei video e il comparto gaming, rendendo così i nuovi smartphone dispositivi votati alla multimedialità a 360 gradi. A completare l’estetica, a bordo viene proposto un nuovo anello luminoso pensato per sincronizzarsi con la riproduzione musicale, le chiamate, le notifiche e le interazioni con l’assistente IA di Xiaomi. In base a quanto anticipato, REDMI K100 Pro Max propone un display piatto da 6,9 pollici con bordi ultrasottili, una scocca con cornice in metallo curvo e una tripla fotocamera posteriore con teleobiettivo periscopico.

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Per ora Xiaomi non si è sbottonata oltre con le specifiche, ma le indiscrezioni puntano su una enorme batteria da oltre 9000 mAh con ricarica rapida cablata da 100 W e wireless da 50 W, e su una fotocamera principale da 200 MP affiancata a un teleobiettivo da 50 MP con funzioni macro. Inoltre, nei giorni scorsi abbiamo visto che la serie potrebbe essere mossa dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (qui tutte le specifiche tecniche trapelate finora).

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Prezzi e uscita dei nuovi smartphone REDMI

REDMI K100 Pro e REDMI K100 Pro Max saranno lanciati il prossimo 11 agosto 2026 in Cina, ma per il momento il produttore non ha diffuso i prezzi consigliati. Ciononostante, nel Paese sono già state aperte le pre-registrazioni.

Grazie a Lu Weibing, presidente di Xiaomi, sappiamo che K100 Pro si posizionerà intorno alla fascia dei 4000 yuan, corrispondenti a circa 516 euro. Storicamente questa gamma è pensata per il mercato interno, e per il momento non sono arrivate informazioni riguardanti il possibile lancio globale: torneremo sull’argomento non appena avremo indicazioni, probabilmente non prima del lancio dell’11 agosto.