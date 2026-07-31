Chi acquista uno smartphone o un tabelt di Samsung spesso lo fa anche per il supporto software che il colosso coreano è in grado di garantire agli utenti e che si traduce in funzionalità esclusive e aggiornamenti rilasciati con costanza e per un lungo periodo.

Per Samsung Galaxy A37, tuttavia, il produttore pare abbia deciso di modificare quella che è la sua solita politica in fatto di aggiornamenti software, almeno ciò è quanto viene riportato dal popolare leaker Tarun Vats su X.

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Una brutta notizia per Samsung Galaxy A37

Lo smartphone di fascia media di Samsung è stato lanciato lo scorso marzo e, a distanza di pochi mesi, pare sia già stato spostato dal produttore nel gruppo dei device per i quali è previsto il rilascio di aggiornamenti con cadenza trimestrale.

Ricordiamo che di solito il produttore fornisce ai telefoni di fascia media, come quello di cui stiamo parlando, un aggiornamento di sicurezza al mese per un periodo piuttosto lungo dopo il lancio, per poi passare a un programma di update su base trimestrale.

Ebbene, a quanto pare per Samsung Galaxy A37 il colosso coreano ha deciso di cambiare politica e dopo solo quattro mesi dall’esordio sul mercato è già finito il periodo degli update mensili, tanto che ad oggi non ha ancora ricevuto quello di luglio (che è invece stato rilasciato per le generazioni precedenti).

Lanciato con l’interfaccia One UI 8.5 (basata su Android 16 QPR2), per Samsung Galaxy A37 il produttore si è impegnato a fornire agli utenti sei aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di update di sicurezza.