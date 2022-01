Samsung Galaxy S21 FE è uno degli smartphone più attesi e vociferati del 2021 ma che per svariate con-cause ha visto la luce solamente ad inizio 2022. Il brand coreano dunque inaugura il nuovo anno con un nuovo prodotto di punta che si va ad affiancare ai modelli già in commercio ovvero a Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra.

La versione Fan Edition (questo il significato di FE), a detta di Samsung, è pensata per vasto pubblico, per tutti. Di fatto ha un prezzo di listino al lancio inferiore anche al Galaxy S21 e specifiche tecniche di ultimo grido. Indubbiamente però i tempi lunghi per il suo approdo sugli scaffali gli hanno fatto perdere un po’ di tono e adesso sarà necessario un incentivo per convincere a preferirlo. Vediamo tutto in questa recensione.

Confezione di Samsung Galaxy S21 FE 5G

All’interno della confezione di vendita di Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G è assente il caricabatterie, è presente solo il cavo USB-Type C per la ricarica e il trasferimento file oltre alla spilla per rimuovere il vano SIM.

Video recensione di Samsung Galaxy S21 FE 5G

Design & Ergonomia

Samsung Galaxy S21 FE 5G si inserisce molto bene nella line-up della gamma S21 rappresentando di fatto una alternativa di mezzo tra S21 e S21 Plus. Lo si può capire dalle dimensioni del display, 6.4 pollici, ma che mantiene lo stesso tipo di refresh rate da 60 a 120 Hz (non di tipo dinamico), mentre è più conservativo nella risoluzione, FHD+, e nella luminosità massima che riesce a raggiungere. Decisamente apprezzabile invece lo sforzo fatto nel ridurre al minimo le dimensioni del prodotto dato che è più piccolo del precedente modello e di poco più grande rispetto a S21: pesa infatti 177 grammi e misura 155.8 x 74.5 x 7.9 mm.

Sul retro il design è davvero molto simile ai Galaxy S21, gli mancano giusto i dettagli più appariscenti e lo rendono quindi uno smartphone esteticamente più popolare ma non per questo più brutto. Ciò che però peggiora è il motorino di vibrazione, più rumoroso del solito e meno premium.

Sotto al display poi è presente il sensore di impronte digitali che al solito, per i prodotti della casa, funziona molto bene ed è preciso ma non super scattante.

Da sottolineare invece la presenza della certificazione IP68 il che vuol dire che è protetto da polvere e infiltrazioni d’acqua, comprese le immersioni, come a voler sottolineare il non aver badato a spese nella sua costruzione e realizzazione.

Funzionalità

Il software a bordo di Samsung Galaxy S21 Fan Edition è Android 12 con patch di sicurezza aggiornate a Dicembre 2021 (nel momento in cui scriviamo questa recensione: Gennaio 2022) e interfaccia Samsung One UI 4.0, indubbiamente una delle più ricche di funzionalità.

Fra le applicazioni pre-installate troviamo la classica suite di Samsung con Smart Switch per importare dati da uno smartphone vecchio, Smart Things per controllare prodotti IOT, Registratore vocale, Archivio per esplorare i file nella memoria, il browser Internet, Samsung Health per monitorare la salute, Galaxy Wearable per associare smartwatch e Bixby ovvero l’assistente vocale di Samsung che risponde pronunciando “Hey Bixby” e fornisce risposte in maniera similare, ma in misura ridotta, a Google Assistant (che ovviamente non manca). Completano il software le app di Google (Maps, Gmail, Drive, etc.) e alcune applicazioni di Microsoft come Outlook, Linkedin, OneDrive e Office Mobile per gestire e modificare documenti.

Essendo dotato di chip NFC è presente anche Samsung Pay per fare pagamenti contactless oppure potete installare Google Pay dal Play Store se siete più avvezzi con l’applicazione di casa Mountain View.

Nella pratica è il primo smartphone non di Google ad avere pre-installato il nuovo aggiornamento Android e questo è molto promettente, sia per la sua longevità, sia per la serietà del brand sul fronte aggiornamenti. Il nuovo software comprende tutte le novità introdotte da Google come l’adattamento grafico del sistema in base allo sfondo, l’indicatore della privacy per fotocamera e microfono e il pannello Privacy Dashboard all’interno delle impostazioni così da sapere sempre quali app stanno usando determinati permessi.

Ulteriori novità le trovate in questo video che abbiamo realizzato sulla nuova One UI 4.0.

Prestazioni

La novità più interessante però non si trova nel software quanto nell’hardware rappresentando, questo Galaxy S21 Fan Edition 5G, uno dei pochi smartphone a marchio Samsung ad arrivare in Italia (e in Europa) con un processore a marchio Qualcomm, lo Snapdragon 888, e non Exynos. Rispetto al passato questa necessità di veder accostato il brand Qualcomm agli smartphone Samsung si sente decisamente meno, grazie all’ottimo lavoro fatto con l’Exynos 2100, tuttavia è un ulteriore dimostrazione dell’orecchio ben teso verso i feedback degli utenti.

Nei calcoli questo processore è affiancato da 6 o 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1, che garantiscono allo smartphone fluidità e reattività al netto di alcuni lag che saltuariarmente si presentano ma senza inficiare in negativo l’esperienza d’uso.

Sia in gaming che nell’utilizzo l’utilizzo è molto lineare e le prestazioni non mancano, complice anche l’alto refresh rate dello schermo che fa scivolare lisce come l’olio le schermate sullo schermo.

In termini di connettività, lo smartphone da noi provato ha il supporto alla connettività 3G, 4G e 5G, il Wifi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass. Da questo punto di vista impeccabile come sempre con una ricezione in media con i migliori sul mercato.

Fotocamera

Il comparto fotografico è composto da:

sensore grandangolare da 12 megapixel con apertura f/1.8;

sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel f/2.2;

sensore tele-obiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x e Space Zoom fino a 30x digitale.

In ambito fotografico le differenze sono minime. Principalmente tra Galaxy S20 FE e Galaxy S21 FE, quest’ultimo migliora un po’ sul sensore ultra grandangolare che riesce a gestire meglio le luci e impasta un po’ di meno. Tra Galaxy S21 FE e Galaxy S21 invece le differenze sono davvero risicate, tendenzialmente in completa balia di come ha risposto l’intelligenza artificiale durante l’elaborazione. Questo è un bene perché vuol dire che la qualità non è inferiore, un male perché non c’è stato un miglioramento, cosa che speriamo possa arrivare con la prossima serie S22.

Migliorano invece i selfie, di fatto sono più dettagliati avendo a disposizione un sensore più grande ovvero da 32 MP con tecnologia tetra binning (che combina quattro pixel in uno per catturare più luce), realizzando scatti sempre molto piacevoli e condivisibili.

Molto buono anche in video dove può registrare fino alla risoluzione 4K a 30 fps.

Batteria & Autonomia

La batteria di Samsung Galaxy S21 Fan Edition è da 4500 mAh e supporta la ricarica veloce a 25W, al ricarica wireless a 15W e la ricarica wireless inversa a 4.5W. In termini di durata, di autonomia, non riesce ad andare oltre rispetto a quanto fa Samsung Galaxy S21 (che dal canto suo ha una 4000 mAh), ovvero non riesce a fare più di 5 ore di schermo acceso. Non benissimo insomma ma comunque permette di arrivare a sera con tranquillità.

In conclusione

Samsung Galaxy S21 Fan Edition è disponibile in Italia a partire dal 11 gennaio 2021, tuttavia lo si può già trovare sugli scaffali da inizio anno. Il suo prezzo di listino è di 769 Euro, tuttavia chi lo pre-ordina entro il 10 gennaio riceve uno sconto di 70 Euro portando così la cifra richiesta a 669 Euro.

Un prezzo tutto sommato in linea con gli altri Galaxy S21, paga però lo scotto di arrivare in estremo ritardo dove lo Snapdragon 888 non è più il processore di punta, soppiantato dal nuovo Snapdragon 8 Gen 1. Se fosse uscito verso l’autunno 2021, all’alba del 2022 probabilmente lo avremmo trovato ad ottimi prezzi intorno ai 500-600 Euro, dichiarandolo così un best buy. A queste condizioni però non resta che aspettare che scenda dal piedistallo, o in alternativa puntare al più economico Galaxy S21 che nulla ha in meno rispetto a questo FE.

Samsung Galaxy S21 Fan Edition 5G è disponibile sul Samsung Shop e da Unieuro con uno sconto di 100 Euro come promo lancio, oppure su Amazon.it