Dal punto di vista degli aggiornamenti, di sistema e di sicurezza, Samsung è indubbiamente una delle aziende leader per quanto riguarda la telefonia mobile e l’annuncio di oggi non fa che confermarlo. Dopo aver esteso il supporto alle nuove release di Android, garantendo almeno tre major update per i suoi smartphone di fascia alta, il colosso sud coreano aggiorna le proprie policy anche in termini di patch di sicurezza.

Quattro anni di patch di sicurezza

La compagnia asiatica si allinea dunque a Google, che offre tre anni di aggiornamenti per il sistema operativo e quattro anni per quanto riguarda le patch di sicurezza. In realtà Samsung parla di “almeno quattro anni a partire dalla data di lancio dello smartphone“, per cui è possibile che i modelli di maggiore successo godano di un trattamento ancora migliore, rimanendo protetti per un intervallo di tempo più lungo.

Si conferma dunque una particolare attenzione alla sicurezza da parte di Samsung, che offre numerose tecnologie per tenere al sicuro i propri clienti: da Knox a embedded Secure Element, senza dimenticare il Secure Processor per mettere al riparo gli smartphone dagli attacchi fisici per finire con Knox Vault che innalza ulteriormente il livello di attenzione alla privacy e alla protezione dei dati.

Samsung continuerà ad aggiornare i propri smartphone, per almeno quattro anni, su due diverse basi, mensile per i modelli più prestigiosi e più venduti e trimestrale per gli altri modelli, inclusi alcuni flagship degli anni precedenti. Sono interessati dalla nuova politica di aggiornamenti tutti gli smartphone lanciarti a partire dal 2019, quindi sono esclusi alcuni modelli come la serie Galaxy S9 e Galaxy Note 9, e numerosi altri modelli più datati.

La lista è comunque molto lunga e comprende modelli delle serie Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A, Galaxy M, Galaxy XCover e Galaxy Tab. Ecco nel dettaglio i dispositivi supportati, anche se l’elenco sarà soggetto a revisioni e aggiornamenti nei prossimi mesi e le tempistiche di rilascio potrebbero variare a seconda dei vari mercati.