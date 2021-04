Aggiornamenti per i Samsung Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 Ultra e tanti altri

Gli aggiornamenti software di oggi sono particolarmente numerosi e coinvolgono anche diversi smartphone parecchio in vista – la serie Samsung Galaxy S21 al completo, Huawei Mate 40 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra, tanto per citarne qualcuno –, tutti comunque ricondubili ai brand Samsung, OnePlus, Xiaomi, Redmi, ASUS e Huawei. Insomma, mettetevi comodi e scopriamo insieme tutte le novità di questi update.

Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra, A52, A9, A31, A41, A42 5G, A21s, Tab S7, A7: le novità degli aggiornamenti

Che in seno ad una così ampia selezione di aggiornamenti il brand a vantarne il numero più alto sia Samsung non è neppure più una notizia, ma stavolta il produttore sudcoreano ha voluto strafare.

Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra riprova), Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra sono i primi smartphone in assoluto a ricevere le patch di sicurezza, rectius SMR (Security Maintenance Release) di maggio 2021. Il roll out è già in corso in Europa, il nuovo firmware è la versione G99xBXXU3AUDA e arriva in un file OTA da 1,2 GB. Come si evince dallo screenshot, oltre alle patch mensili sono presenti anche dei miglioramenti per Fotocamera e Quick Share.

L’aspirante best buy Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione) sta ricevendo in Asia ed Europa l’aggiornamento alla versione A525FXXU1AUD2, che si segnala per la presenza delle patch di sicurezza di aprile 2021 e di tre effetti per la modalità Portrait della Fotocamera presi in prestito dagli ultimi flagship: Backdrop, High-Key Mono e Low-Key Mono.

Ci sono poi quattro smartphone economici con grosse novità in arrivo:

Samsung Galaxy A31 sta ricevendo Android 11 con la One UI 3.1 e le patch di sicurezza di aprile 2021. La versione firmware è la A315FXXU1CUD4 (Russia e UAE)/A315GDXU1CUD4 (Malesia).

Samsung Galaxy A41 riceve Android 11/One UI 3.1 e patch di sicurezza di aprile 2021. Il roll out della A415FXXU1CUD4 è partito dalla Russia.

è partito dalla Russia. Samsung Galaxy A21s sta ricevendo un OTA da quasi 2 GB con il firmware A217FXXU5CUD1 e le seguenti novità: Android 11, One UI Core 3.1, patch di sicurezza di marzo 2021.

Samsung Galaxy M31 aveva già ricevuto Android 11, tuttavia ora, con 950 MB di aggiornamento, passa dalla One UI Core 3.0 alla 3.1 (M315FXXU2BUC9). In aggiunta ci sono le patch di sicurezza di marzo.

Altri ancora con novità tutt’altro che trascurabili:

Samsung Galaxy A9 2018 sta ricevendo in Cina e altri mercati le patch di sicurezza di aprile 2021 (A9200ZCS4CUD1).

Samsung Galaxy A42 5G ottiene anche in Italia le patch di sicurezza di aprile 2021 col firmware A426BXXS1BUD3.

Samsung Galaxy Tab S7 e S7+ stanno ricevendo anche in Europa le patch di sicurezza di aprile 2021. L’update da circa 700 MB contiene anche miglioramenti di usabilità di dispositivi di input esterni come tastiere e mouse, della sensibilità con la S Pen quando il tablet viene usato come monitor secondario, al multi-window, alla registrazione dello schermo in modalità DeX. Ci sono anche effetti in background per le videochiamate, gli effetti High-Key mono e Low-Key mono nella modalità ritratto della Fotocamera, nuovi filtri per i video e la possibilità di avviare la registrazione video con la fotocamera anteriore tramite gesture col palmo della mano.

Samsung Galaxy Tab A7 si aggiorna ad Android 11 con One UI 3.1 e patch di sicurezza di marzo 2021 in Europa e UK. La nuova versione firmware è la T505XXU3BUD7. Manca un changelog ufficiale, ma le novità sono ovviamente quelle di Android 11 e dell’ultima versione dell’interfaccia di Samsung.

OnePlus 8, 8 Pro, 8T, 6, 6T: le novità degli aggiornamenti

Come sempre, OnePlus ha preso la parola sul proprio forum ufficiale per annunciare dei nuovi aggiornamenti: questa volta tocca a OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8T nel ramo beta e a OnePlus 6 e 6T in quello stabile.

OnePlus 8 e 8 Pro stanno ricevendo la OxygenOS 11 Open Beta 9, che contiene le patch di sicurezza di aprile, numerosi fix, la nuova funzione Data Monitor in Game Toolbox e dati FPS/CPU/GPU in tempo reale. Ecco il changelog:

System Fixed the issue that some app’s fonts are displayed abnormally after setting customized fonts Fixed the small probability issue where the status bar cannot be pulled down Fixed the small probability issue where the status bar does not display app icons Fixed the issue that the missed calls are not displayed in the notification bar Fixed the small probability issue that the expanded screenshot may stop working Fixed the small probability issue where recording audio with headphones may not work as expected Updated Android security patch to 2021.04

Camera Fixed the small probability issue that the previewed photos are flickering under the photo mode

Calculator Fixed the abnormal display with the calculator under the split screen

Ambient Display Fixed the issue that the contextual information of AOD is not updated timely Fixed the issue that the ambient display is switched to Canvas after the device owner is changed Fixed the issue with AOD that the time is displayed abnormally when the system language is Hebrew

OnePlus Games Newly added the Data Monitor feature, you can find it in the Game Toolbox and monitor the FPS/CPU/GPU changes in real-time

Gallery Improved the loading speed of the gallery to speed up the process of previewing pictures



OnePlus 8T, da par suo, riceve la Open Beta 4 con esattamente le stesse novità. L’unica differenza è data dalla menzione nel changelog del fix di problemi noti.

OnePlus 6 e OnePlus 6T stanno ricevendo la OxygenOS 10.3.10 con le patch di sicurezza di questo mese. Ecco il registro delle modifiche:

System Updated Android Security Patch to 2021.04 Fixed known issues and improved system stability



Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Lite, Redmi K40 Pro/Pro+, Redmi Note 9 Pro, Note 9 5G: le novità degli aggiornamenti

L’ultimo arrivato Xiaomi Mi 11 Ultra (qui la nostra anteprima dopo 24 ore) torna ad aggiornarsi, quanto meno in Cina: il produttore ha rilasciato la MIUI 12.5.3.0.RKACNXM.

Va specificato che si tratta di una versione per test interni, l’update pesa 182 MB e aggiorna la Fotocamera alla versione provata da DxOMark e il servizio Xiaomi Mi Cloud.

Sempre in Cina, c’è la MIUI 12.5 per questi modelli:

In Italia, Xiaomi Mi 11 Lite (ecco la nostra recensione) e Redmi Note 9 Pro stanno ricevendo la MIUI 12.0.4.0 con le patch di sicurezza di aprile 2021.

ASUS ROG Phone 5: le novità dell’aggiornamento

Il gaming phone ASUS ROG Phone 5 (ecco la nostra recensione) sta ricevendo un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo 2021 e varie ottimizzazioni. Ecco il changelog completo:

Updated Android security patch to 2021-03

Support “Visual enhancement” display setting in the scenario profile of Arena of Valor, PUBG, and Call of Duty Mobile

Steady Charging supports a wider range: within or outside scheduled charging period

Adjusted the visual movement logic of Always-on Panel

Fixes the bug where exiting a game through gestures, the popup toast would be cut off by the edge of the display

Fix the issue where Google News could cause a sudden reboot

Fixed the issue where Always-on display would continuously be in low brightness

Fixes an issue of the ROG Vision console disappearing after the phone is connected to a USB Type-C dongle

Optimizes the time to reconnect to the internet after switching to Wi-Fi

Optimizes restart speed

Fixes an issue where refusing the permission request of “Music” atmospheric lights twice in a row, the “Music” atmospheric lights cannot be turned on

Fixes the issue of distorted or missing pictures of ‘People’ albums in the wallpaper carousel

Huawei Mate 40 Pro: le novità dell’aggiornamento

Infine, Huawei Mate 40 Pro (ecco la nostra recensione) sta ricevendo in Europa un nuovo aggiornamento da circa 200 MB: la EMUI 11.0.0.174 (C432E6R4P1) contiene le patch di sicurezza di marzo 2021 e nient’altro.

Come aggiornare smartphone Samsung, OnePlus, Huawei, ASUS, Xiaomi e Redmi

Ecco i percorsi da seguire per cercare manualmente i nuovi aggiornamenti:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

per gli Xiaomi e Redmi, “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

per i Huawei, “Impostazioni > Aggiorna Sistema > Verifica Aggiornamenti“.

per gli ASUS, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.