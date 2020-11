Quest’anno la famiglia Redmi Note è più affollata che mai: nella giornata di ieri Redmi ha annunciato ufficialmente i tre nuovi modelli Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G e Redmi Note 9 4G, che vanno ad affiancarsi ai già esistenti Note 9, Note 9S e Note 9 Pro.

A poche ore dalla presentazione, i tre nuovi smartphone del brand cinese sono stati sottoposti ad un video teardown dal canale connazionale Aio Technology, che ha mostrato fisicamente tutte le differenze elencate dalle schede tecniche di Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G e Redmi Note 9 4G.

La prima differenza messa in evidenza attiene ai materiali utilizzati per la cover posteriore, con il modello più pregiato Note 9 Pro 5G che è l’unico a far uso del vetro, mentre gli altri due devono accontentarsi della plastica.

Una volta rimossa la backcover, arrivano le differenze interessanti, a partire dalla pellicola per la dissipazione del calore – che nel solo modello 4G è attaccata alla cover posteriore, mentre negli altri due è applicata sulla batteria –, e dal fatto prevedibile che le antenne dei modelli 5G siano più numerose.

Passando ai comparti fotografici, si nota come i sensori posteriori del Redmi Note 9 4G siano tutti moduli separati, mentre quelli di Redmi Note 9 5G e Redmi Note 9 Pro 5G, pur avendo ovviamente ciascuno un proprio connettore, siano alloggiati tutti in un unico modulo.

Una volta rimosso il sottile strato in rame deputato alla dissipazione del calore, si ha accesso alla restante componentistica e si può anche osservare il diverso posizionamento dei chipset Qualcomm e MediaTek sulla motherboard.

L’ultima grande differenza è rappresentata ovviamente dalla batterie, che sono inversamente proporzionali al posizionamento dei tre device nella line-up: 6.000 mAh per Redmi Note 9 4G, 5.000 mAh per Redmi Note 9 5G e 4.820 mAh per Redmi Note 9 Pro 5G.

Se le immagini non vi bastano, trovate il video completo (in cinese) a questo link.

