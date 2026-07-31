Lo sconto supera il 30% e il prezzo è il più basso mai visto per questo modello: TCL 65A400, 65 pollici di QLED puro con Dolby Vision IQ, 144Hz e Google TV con Gemini AI integrato. Un’offerta su Amazon che raramente si vede su una Smart TV di questo calibro, e il risparmio in euro è decisamente difficile da ignorare. Analizziamo tutti i dettagli.



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TCL Google TV: quando 65 pollici di QLED incontrano l’intelligenza artificiale

TCL 65A400 è una Smart TV che non si limita a coprire una parete di casa, ma la trasforma. Al centro di tutto c’è un pannello QLED da 65 pollici con risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160 pixel), che sfrutta la tecnologia Quantum Dot per restituire oltre un miliardo di colori con una precisione e una vivacità difficili da ottenere con i normali LED.

Il supporto HDR è tra i punti di forza assoluti: il televisore gestisce simultaneamente HDR10+, Dolby Vision IQ e HLG. La modalità Dolby Vision IQ è particolarmente interessante perché adatta automaticamente la resa cromatica e luminosa in base alle condizioni di illuminazione della stanza, garantendo sempre la resa ottimale, di giorno come di sera.

Per i videogiocatori, il discorso si fa ancora più interessante:

144Hz nativi in 4K e addirittura 288Hz in modalità 1080p

e addirittura VRR (Variable Refresh Rate) e FreeSync Premium per eliminare tearing e stuttering

e per eliminare tearing e stuttering Game Bar con modalità picture dedicate: Originale, FPV e RPG

con modalità picture dedicate: Originale, FPV e RPG Funzione Game Master ottimizzata da TCL per ridurre l’input lag

Il cuore pulsante è il processore AIPQ Pro Quad Core a 1,2 GHz con intelligenza artificiale integrata, che ottimizza in tempo reale nitidezza, contrasto, colori e gestione del movimento. Degno di nota è anche l’integrazione di Google Gemini: è possibile creare screensaver personalizzati in 4K semplicemente descrivendo l’idea all’assistente AI, una funzione che difficilmente si trova su TV di questa fascia.

Il sistema operativo è Google TV, con accesso immediato a tutte le principali piattaforme di streaming, Chromecast built-in e compatibilità AirPlay 2 per chi è nell’ecosistema Apple. La connettività è completa:

4 porte HDMI e 1 USB

e Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.4 ed Ethernet

, ed 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno

L’audio è firmato Onkyo con supporto Dolby Atmos, mentre il design Flat & Slim rende il televisore elegante e discreto in qualsiasi ambiente.

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Prezzo ai minimi storici: i numeri dell’offerta da non perdere

Su Amazon è disponibile al prezzo di 629,91€ rispetto al prezzo di listino di 899€, con un risparmio di quasi 270€ e uno sconto che si avvicina al 30%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, e considerando le tecnologie a bordo, il rapporto qualità/prezzo è semplicemente fuori categoria.

La disponibilità su Amazon è immediata, con le garanzie tipiche della piattaforma. Non ci sono accessori particolari da segnalare: nella confezione è incluso tutto il necessario per iniziare subito a usarlo.

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