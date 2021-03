Huawei presenta l’aggiornamento di sicurezza della EMUI di marzo 2021

Sebbene il mese di marzo 2021 sia quasi giunto alla metà, Huawei ha appena reso pubblico il contenuto dell’aggiornamento di sicurezza della EMUI del mese in corso.

Questa volta, forse distratto dalla presentazione imminente della nuova serie di punta Huawei P50, il produttore cinese ha accumulato una settimana di ulteriore ritardo rispetto al mese scorso.

L’aggiornamento in questione si riferisce come detto alla EMUI, anche se, mentre il roll out della EMUI 11 va avanti, si sta avvicinando il momento del debutto del chiacchierato HarmonyOS.

Aggiornamento di sicurezza di marzo 2021 della EMUI di Huawei: dettagli

In queste ore Huawei ha pubblicato sul proprio sito ufficiale i dettagli completi dell’aggiornamento di sicurezza di marzo 2021, valido per la EMUI e per la Magic UI.

Come sempre, gli aggiornamenti di sicurezza di Huawei includono le CVE (Common Vulnerabilities and Exposure) annunciate nell’Android security bulletin del mese di riferimento.

Le patch di sicurezza di marzo 2021 di Huawei ne comprendono 2 di livello critical, 13 high e 132 medium, nessuno di livello low. Ecco la lista completa:

Critical: CVE-2020-11272, CVE-2021-0397.

High: CVE-2017-18509, CVE-2020-11271, CVE-2020-11282, CVE-2020-11286, CVE-2020-11297, CVE-2017-14491, CVE-2021-0390, CVE-2021-0392, CVE-2021-0393, CVE-2021-0394, CVE-2021-0396, CVE-2021-0391, CVE-2021-0398.

Medium: CVE-2019-15211, CVE-2019-15212, CVE-2019-15213, CVE-2019-15215, CVE-2019-19525, CVE-2019-14283, CVE-2019-15090, CVE-2019-15505, CVE-2019-13135, CVE-2020-0163, CVE-2020-0162, CVE-2020-0160, CVE-2020-0161, CVE-2020-0212, CVE-2020-0197, CVE-2020-0199, CVE-2020-0141, CVE-2020-0180, CVE-2020-0134, CVE-2020-0137, CVE-2020-0178, CVE-2020-0183, CVE-2020-0136, CVE-2020-0177, CVE-2020-0216, CVE-2020-0219, CVE-2020-0206, CVE-2020-0133, CVE-2020-0165, CVE-2020-0153, CVE-2020-0164, CVE-2020-0155, CVE-2020-0186, CVE-2020-0144, CVE-2020-0145, CVE-2020-0149, CVE-2020-0146, CVE-2020-0147, CVE-2020-0148, CVE-2020-0185, CVE-2020-0157, CVE-2020-0214, CVE-2020-0159, CVE-2020-0158, CVE-2020-0154, CVE-2020-0150, CVE-2020-0139, CVE-2020-0143, CVE-2020-0140, CVE-2020-0142, CVE-2019-19767, CVE-2019-5489, CVE-2018-14615, CVE-2020-0427, CVE-2020-0431, CVE-2020-0433, CVE-2020-0429, CVE-2020-0430, CVE-2020-12826, CVE-2018-16862, CVE-2020-13143, CVE-2019-20812, CVE-2020-0486, CVE-2020-0489, CVE-2020-0484, CVE-2020-0244, CVE-2020-0488, CVE-2020-0490, CVE-2020-0498, CVE-2020-0499, CVE-2017-6888, CVE-2020-27043, CVE-2019-2182, CVE-2019-9454, CVE-2019-9457, CVE-2019-8912, CVE-2018-14614, CVE-2018-1000199, CVE-2018-13096, CVE-2018-5803, CVE-2017-16939, CVE-2018-20169, CVE-2019-9245, CVE-2019-9444, CVE-2019-9453, CVE-2018-1000204, CVE-2019-9503, CVE-2019-15917, CVE-2018-1108, CVE-2017-18595, CVE-2017-18379, CVE-2020-0333, CVE-2020-0130, CVE-2020-0277, CVE-2020-0341, CVE-2020-0366, CVE-2020-0288, CVE-2020-0289, CVE-2020-0290, CVE-2020-0308, CVE-2020-0312, CVE-2020-0343, CVE-2019-8842, CVE-2020-0426, CVE-2020-3898, CVE-2020-0264, CVE-2020-0303, CVE-2020-0321, CVE-2020-0125, CVE-2020-0274, CVE-2020-0328, CVE-2020-0340, CVE-2020-0287, CVE-2020-0301, CVE-2020-0320, CVE-2020-0332, CVE-2020-0363, CVE-2020-0271, CVE-2020-0319, CVE-2020-0326, CVE-2020-0334, CVE-2020-0350, CVE-2020-0263, CVE-2020-0282, CVE-2020-0295, CVE-2020-0300, CVE-2020-0311, CVE-2020-0313, CVE-2020-0315, CVE-2020-0325, CVE-2020-032.

Low: none

Already included in previous updates: CVE-2020-11179, CVE-2020-11159, CVE-2020-11235, CVE-2020-11238, CVE-2020-11126, CVE-2020-11161, CVE-2020-11203, CVE-2020-11170, CVE-2020-11177, CVE-2020-11283, CVE-2020-11296, CVE-2020-11269, CVE-2020-11275, CVE-2020-11276, CVE-2020-0060, CVE-2020-0166, CVE-2021-0305, CVE-2021-0302, CVE-2021-0314.