Un mese è finito, un altro è iniziato da pochi giorni, ma Samsung prosegue dritto per la propria strada lastricata di aggiornamenti software, tanto da monopolizzare totalmente la raccolta odierna di update per smartphone Android.

Sebbene tutti i modelli di seguito trattati facciano capo ad un unico produttore, non lasciatevi trarre in inganno, la varietà non manca di certo: troviamo sia major update ricchi di novità che semplici patch di sicurezza mensili; sia smartphone premium che ex top di gamma e modelli nettamente meno famosi. Insomma, la carne al fuoco non manca, diamoci dentro.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, M33 5G, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G: le novità degli aggiornamenti

Questo gruppo di dispositivi comprende i modelli di maggior prestigio dell’intera raccolta e l’aggiornamento più nuovo disponibile in questo momento, ma anche quello meno interessante in termini di novità. Gli smartphone di seguito trattati sono infatti: Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy M33 5G, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+ 5G e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Tutti questi modelli si uniscono alla lista di quelli già aggiornati alle patch di sicurezza del mese di maggio 2022, ecco tutti i dettagli degli aggiornamenti:

Samsung Galaxy S21 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S21+ (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy S21 Ultra (ecco la nostra recensione e la nostra riprova) stanno ricevendo la versione firmware G991BXXU5CVDD . Il roll out dell’update è già in corso in Europa e le prime segnalazioni arrivano proprio dall’ Italia . Oltre alle patch di sicurezza di questo mese, l’aggiornamento comprende anche miglioramenti per la modalità Night Portrait della fotocamera, per la funzione auto-framing per le app di videochiamate e per la qualità fotografica di alcuni social media.

(ecco la nostra recensione), (ecco la nostra recensione) e (ecco la nostra recensione e la nostra riprova) stanno ricevendo la versione firmware . Il roll out dell’update è già in corso in Europa e le prime segnalazioni arrivano proprio dall’ . Oltre alle patch di sicurezza di questo mese, l’aggiornamento comprende anche miglioramenti per la modalità Night Portrait della fotocamera, per la funzione auto-framing per le app di videochiamate e per la qualità fotografica di alcuni social media. Samsung Galaxy Z Fold3 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Flip3 5G (ecco la nostra recensione) hanno iniziato ad aggiornarsi negli Stati Uniti rispettivamente alle versioni firmware F926U1UES1CVD4 e F711U1TBS2CVD4 . Gli update dovrebbero comprendere anche altri generici bug fix e miglioramenti di stabilità.

(ecco la nostra recensione) e (ecco la nostra recensione) hanno iniziato ad aggiornarsi negli Stati Uniti rispettivamente alle versioni firmware e . Gli update dovrebbero comprendere anche altri generici bug fix e miglioramenti di stabilità. Samsung Galaxy M33 5G sta ricevendo la versione firmware M336BXXU2AVD5 e neppure in questo caso si esclude la presenza di altri generici bug fix e miglioramenti di stabilità. La distribuzione è partita da Russia e Ucraina, ma non tarderà a raggiungere altri mercati.

sta ricevendo la versione firmware e neppure in questo caso si esclude la presenza di altri generici bug fix e miglioramenti di stabilità. La distribuzione è partita da Russia e Ucraina, ma non tarderà a raggiungere altri mercati. Samsung Galaxy S20 5G, S20+ 5G e S20 Ultra 5G si stanno aggiornando in Europa: la versione firmware G98xBXXUEFVDB è in roll out dalla Germania; altri mercati e le varianti LTE della serie si accoderanno a breve.

Per maggiori dettagli sulla Security Maintenance Release (SMR) di maggio 2022, potete fare riferimento al nostro articolo dedicato.

Samsung Galaxy A71 5G, Galaxy A32 5G: le novità degli aggiornamenti

I destinatari degli aggiornamenti più ricchi di novità sono, dunque, i medi di gamma Samsung Galaxy A71 5G e Samsung Galaxy A32 5G. In particolare:

Samsung Galaxy A71 5G sta ricevendo Android 12 con annessa One UI 4 con la versione firmware A716USQU6EVD3, la quale include anche le patch di sicurezza di aprile 2022. Allo stato attuale non è chiaro se si tratti della One UI 4.0 o della 4.1, ma è più probabile la seconda. Il roll out è partito dagli Stati Uniti, altri mercati seguiranno a breve.

sta ricevendo Android 12 con annessa One UI 4 con la versione firmware A716USQU6EVD3, la quale include anche le patch di sicurezza di aprile 2022. Allo stato attuale non è chiaro se si tratti della One UI 4.0 o della 4.1, ma è più probabile la seconda. Il roll out è partito dagli Stati Uniti, altri mercati seguiranno a breve. Anche Samsung Galaxy A32 5G sta ricevendo l’atteso aggiornamento ad Android 12 e nel suo caso è certa la presenza della One UI 4.1. La versione firmware in distribuzione è la A326USQU7BVD1 e comprende anche le patch di sicurezza del mese scorso. Pure in questo caso il roll out ha preso le mosse dagli USA, con particolare riferimento ai modelli Sprint e T-Mobile, ma altri mercati seguiranno a stretto giro di posta.

Ricordiamo che la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale (funzione della cui effettiva utilità abbiamo parlato in un recente video), nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

Come aggiornare smartphone Samsung

Come è stato spiegato paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già disponibili anche in Italia, in ogni caso potete verificarne manualmente la presenza tramite il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Leggi anche: migliori smartphone Samsung