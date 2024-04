Nel panorama delle diverse applicazioni dedicate alla messaggistica disponibili su Android, WhatsApp è senza dubbio una delle più utilizzate e apprezzate dagli utenti; Meta è pienamente consapevole di ciò ed è per questo che il team di sviluppatori in seno all’azienda lavora senza sosta per aggiungere diverse funzionalità e migliorare il servizio offerto ai propri utenti.

Negli ultimi tempi, a titolo di esempio, abbiamo visto come la società abbia potenziato il chatbot Meta AI in alcuni Paesi, come sia in lavorazione una funzionalità con la possibilità di aggiungere messaggi alle note, o ancora come siano in cantiere novità per mostrare i contatti online di recente per le chiamate e modifiche per i videomessaggi.

Anche oggi scopriamo insieme ulteriori novità, una in fase di sviluppo nel canale Beta dell’applicazione, mentre l’altra già disponibili per alcuni utenti per la versione stabile del software.

Novità per le notifiche delle reazioni agli aggiornamenti di stato

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato come l’azienda stesse lavorando, nella versione 2.23.9.23 Beta dell’app, all’implementazione di una nuova funzione che prevede la possibilità per gli utenti di rispondere rapidamente con una reazione agli aggiornamenti di stato. Una volta disponibile, gli utenti potranno aggiungere rapidamente una reazione agli aggiornamenti di stato, reazioni che verranno visualizzate nella schermata di stato e non all’interno delle conversazioni.

A quanto pare WhatsApp potrebbe ricevere un’ulteriore funzionalità in questo frangente, almeno stando a quanto individuato dai colleghi di wabetainfo nella versione 2.24.9.23 Beta dell’app: nel prossimo futuro sembra che possa essere introdotta la possibilità di gestire le notifiche per le reazioni appena menzionate.

Come potete notare, è in fase di test una nuova opzione per consentire agli utenti di disabilitare le notifiche in questione, offrendo quindi maggior controllo nonché la possibilità di personalizzare la propria esperienza di notifica.

Qualora foste interessati a testare con mano e in anteprima tutte le novità in fase di sviluppo da parte del team di WhatsApp, potete prendere in considerazione di passare alla versione Beta del software, per farlo avete due opzioni: la prima prevede l’iscrizione al programma beta direttamente da Google Play Store seguendo questo link, se il programma dovesse essere momentaneamente al completo avete comunque la possibilità di scaricare e installare manualmente l’ultima versione disponibile tramite il portale APKMirror, seguendo questo link.

WhatsApp aggiunge il supporto per lo sblocco facciale su Google Pixel 8 e 8 Pro

Ottime novità per gli utenti possessori di uno degli ultimi smartphone di punta del colosso di Mountain View, visto che WhatsApp ha finalmente aggiunto il supporto per lo sblocco facciale di Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Finora infatti la funzione di sicurezza “Blocco app” presente nell’applicazione non permetteva agli utenti possessori di uno degli smartphone appena menzionati di utilizzare il riconoscimento del volto come metodo di sblocco, ma li obbligava a utilizzare l’impronta digitale o un PIN.

Come potete notare dalle immagini presenti nella galleria qui sopra, WhatsApp ha introdotto il supporto per lo sblocco facciale sui Pixel 8 con l’ultima versione stabile dell’app. Qualora foste possessori di uno degli smartphone appena citati e voleste provvedere all’aggiornamento del software all’ultima versione disponibile, così da beneficiare della novità appena menzionata, vi lasciamo per comodità qui sotto il badge per il Google Play Store.