La One UI 4.1 che ha debuttato sull’ultima serie di flagship Samsung è in arrivo su diversi altri smartphone Galaxy della serie S e pieghevoli: insieme all’aggiornamento, che dovrebbe partire in questi giorni, arriveranno le tante funzionalità fotografiche dei Galaxy S22. Vediamo quali smartphone le riceveranno.

Le novità fotografiche dei Galaxy S22 in arrivo su questi smartphone con la One UI 4.1

In base a quanto riporta Sammobile, che cita un moderatore della Community Samsung, la lista delle funzionalità fotografiche dei Galaxy S22 che stanno per arrivare sui “vecchi” dispositivi è decisamente interessante. Tra i modelli che saranno coinvolti nell’aggiornamento abbiamo gli ultimi pieghevoli delle serie Fold e Flip, oltre a diversi Galaxy S delle recenti generazioni.

Non tutte le funzionalità fotografiche dei Galaxy S22 saranno disponibili per tutti i dispositivi recenti con la One UI 4.1. Per essere più precisi ecco la lista delle novità previste e su quali modelli arriveranno:

In aggiunta sappiamo che sta per espandersi la compatibilità con l’app Expert RAW, rilasciata per ora su Galaxy S21 Ultra e sulla serie Galaxy S22. Samsung ha promesso che sarà disponibile anche per Galaxy S20 Ultra, Galaxy Z Fold2 5G e Galaxy Z Fold3 5G, ma non abbiamo ancora una data: probabile l’arrivo entro la prima metà del 2022.

La One UI 4.1 dovrebbe essere rilasciata in questi giorni, quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati. Quale funzionalità state aspettando di più sul vostro Samsung Galaxy?

Potrebbe interessarti: I migliori camera phone 2022 a confronto, Samsung vs iPhone, Pixel, Oppo e Huawei (video)