Samsung, attraverso le parole di un alto dirigente, ha provveduto a scusarsi per il caso GOS (Game Optimizing Service) che ha coinvolto i top di gamma della serie Galaxy S22 e ha altresì promesso la prossima introduzione di nuove funzioni atte a prevenire problemi di surriscaldamento su tali smartphone.

I fatti

La vicenda è nota: agli inizi del mese si era sollevato un polverone dopo la scoperta che il produttore limitava di proposito le prestazioni dei modelli della serie Galaxy S22 nei giochi mediante il sistema GOS; si era persino parlato di una possibile class action degli utenti indispettiti dal comportamento poco limpido di Samsung: le stesse limitazioni di prestazioni non intervenivano nei benchmark, con la conseguenza che queste app rilevavano prestazioni superiori rispetto a quelle poi effettivamente offerte nei giochi.

Ne era conseguita persino la rimozione della serie Galaxy S22 dal databse di Geekbench. Il produttore sudcoreano era corso ai ripari promettendo un fix in tempi rapidi e infatti il roll out era partito la settimana scorsa dalla Corea del Sud, raggiungendo anche l’Europa qualche giorno più tardi.

Le scuse e la promessa

Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione) sono smartphone di fascia premium, per questo motivo i clienti che spendono le cifre importanti richieste per portarseli a casa hanno tutto il diritto di pretendere che siano in grado di offrire prestazioni e qualità adeguate.

Anche il produttore è chiaramente consapevole di averla fatta grossa e infatti, come riportato dal The Korea Herald, le scuse ufficiali sono arrivate per bocca di Han Hong-hee, vice chairman e co-CEO di Samsung Electronics. In occasione di un incontro degli azionisti, il dirigente ha dichiarato:

«Non siamo stati in grado di tenere in debita considerazione le necessità dei nostri clienti. Il GOS era stato progettato per ottimizzare le prestazioni degli smartphone tenendo in considerazione le diverse caratteristiche dei giocatori. La solidità delle prestazioni del dispositivo è cruciale quando ci si diverte con giochi di fascia alta, per questo motivo avevamo limitato le prestazioni di CPU e GPU ai livelli appropriati per ridurre al minimo i problemi di surriscaldamento e preservare la costanza delle prestazioni».

E coi surriscaldamenti come la mettiamo?

Come si diceva nel riepilogo di quanto accaduto nei giorni scorsi, il produttore sudcoreano ha già provveduto al rilascio di un aggiornamento software per la serie Samsung Galaxy S22 che rimuove le limitazioni descritte. In particolare, in seguito all’update, il sistema GOS si limita ad intervenire in sede di ottimizzazione delle prestazioni solo a fronte di surriscaldamenti dello smartphone; inoltre, agli utenti viene offerta la possibilità di eliminare del tutto le limitazioni attraverso l’attivazione di una modalità Alternate game performance management resa disponibile nella sezione Labs del Game Booster.

A questo punto, però, è difficile non essere un minimo scettici: dal momento che la spiegazione ufficiale del produttore sudcoreano parla di limitazioni delle prestazioni nei giochi imposte con il sistema GOS al fine di garantire il mantenimento del livello delle prestazioni durante le sessioni più impegnative e di prevenire problemi di surriscaldamento dello smartphone, dall’aggiornamento di cui sopra discende sostanzialmente un allentamento della soglia di intervento del Game Optimizing Service. Tuttavia, se Samsung aveva ritenuto le limitazioni prima e le ottimizzazioni poi necessarie per prevenire surriscaldamenti di Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, rendere disponibile una modalità del tutto libera da queste potrebbe aprire la strada proprio a simili incovenienti (e conseguenti drop delle prestazioni).

Lo stesso dubbio è stato fatto presente al dirigente Han Hong-hee, il quale ha fatto la seguente promessa:

«Garantiremo la sicurezza attraverso un algoritmo di controllo del calore. Continueremo ad aggiungere nuove funzioni per prevenire surriscaldamenti».

