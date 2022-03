Nelle ultime settimane Samsung ha rinnovato la propria proposta per la fascia bassa e media del mercato smartphone, che, accanto ai più conosciuti Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A53 5G e Samsung Galaxy A73 5G, comprende anche modelli ufficializzati in sordina come Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy M23 5G e Samsung Galaxy M33 5G.

Inseriti nella lineup del produttore sudcoreano nei primi giorni di marzo nell’ambito di un quartetto comprensivo anche di Samsung Galaxy A23, questi tre modelli si stanno ora affacciando sul mercato europeo a partire dalla Germania, preannunciando un imminente approdo anche in altri Paesi del Vecchio Continente.

Samsung Galaxy M23 5G subito, A13 e M33 5G a breve

Samsung Galaxy M23 5G è il primo del terzetto a presentarsi al pubblico europeo: lo smartphone è già disponibile in Germania nelle tre colorazioni Orange Copper, Light Blue e Deep Green e nel solo taglio di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il prezzo di listino previsto è di 289 euro. Di seguito il link all’acquisto sullo store online tedesco di Samsung:

A partire dal 25 marzo 2022, inoltre, sarà disponibile in Germania anche Samsung Galaxy A13. Lo smartphone solo LTE, verrà lanciato al prezzo di listino di 189 euro nel solo taglio di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage e nei colori Black, Light Blue e White.

Infine, il mercato tedesco accoglierà anche Samsung Galaxy M33 5G a partire da venerdì 8 aprile. Questo modello verrà proposto nel taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di storage e nelle colorazioni Dark Blue, Khaki Green e Brown al prezzo di listino di 349 euro.

Samsung Galaxy A13, M23 5G, M33 5G: caratteristiche tecniche

In attesa di capire quali di questi modelli arriveranno anche in Italia e soprattutto a quali prezzi, andiamo a riepilogarne le schede tecniche complete.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy A13

dimensioni di 165,1 x 76,4 x 8,8mm e peso di 195g

display da 6,6 pollici TFT V-Cut (1080 x 2408) con vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC Octa Core (2,2GHz + 2GHz)

3/4/6GB di RAM

32/64/128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8MP, F2.2

fotocamera posteriore quadrupla con: principale da 50MP (F1.8), ultra-grandangolare da 5MP (F2.2), macro da 2MP (F2.4) e 2MP (F2.4) di profondità

sistema operativo Android 12 con One UI 4.1

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Super Fast Charging a 25 W

colori: Black, White, Peach, Blue

connettività: LTE

sensore di impronte laterale

Samsung Knox.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy M23 5G

dimensioni di 165,5 x 77 x 8,4mm e peso di 198g

display da 6,6 pollici TFT V-Cut FHD+ (1080 x 2408)

SoC Octa Core (2,2GHz + 1,8GHz)

4GB di RAM

128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8MP, F2.2

fotocamera posteriore tripla con: principale da 50MP (F1.8), ultra-grandangolare da 8MP (F2.2), 2MP (F2.4) di profondità

sistema operativo Android 12 con One UI 4.1

batteria da 5.000 mAh

colori: Deep Green, Light Blue

connettività: 5G

sensori: lettore di impronte laterale, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Virtual Light Sensor, Virtual Proximity Sensor

Samsung Knox.

Scheda tecnica di Samsung Galaxy M33 5G

dimensioni di 165,4 x 76,9 x 9,4mm e peso di 215g

display da 6,6 pollici TFT V-Cut FHD+ (1080 x 2408)

SoC Octa Core (2,4GHz + 2GHz)

6/8 GB di RAM

128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8MP, F2.2

fotocamera posteriore quadrupla con: principale da 50MP (F1.8), ultra-grandangolare da 5MP (F2.2), 2MP (F2.4) di profondità, macro da 2MP (F2.2)

sistema operativo Android 12 con One UI 4.1

batteria da 6.000 mAh

colori: Green, Blue, Brown

connettività: 5G

sensori: lettore di impronte laterale, accelerometro, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Virtual Light Sensor, Virtual Proximity Sensor

Samsung Knox.

Quale di questi modelli sareste più curiosi di vedere in Italia? Ditecelo nei commenti.

