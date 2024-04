State cercando un nuovo smartphone e volete spendere meno di 200 euro? Siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per mostrarvi un tris di smartphone Android con il quale spendere poco e cadere comunque in piedi: si tratta di POCO M6 Pro, Redmi Note 13 4G e Motorola Edge 30 Neo, tutti e tre in offerta su Amazon in queste ore.

Tre smartphone Android in offerta sotto i 200 euro su Amazon

Non sempre serve spendere tanto per portarsi a casa uno smartphone Android interessante, soprattutto quando si approfitta di offerte allettanti su prodotti con listini più alti. È questo il caso di POCO M6 Pro, Redmi Note 13 4G e Motorola Edge 30 Neo, tre modelli che potrebbero soddisfare le vostre esigenze con esborsi contenuti.

Partiamo da POCO M6 Pro, il più costoso della compagnia: lo smartphone del brand Xiaomi mette a disposizione un generoso display Flow AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Helio G99-Ultra a 6 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (in questa versione in offerta). A livello fotografico offre quattro sensori in tutto: sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 64 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, mentre frontalmente è disponibile una fotocamera singola da 16 MP.

Lato connettività non offre purtroppo il 5G, ma se non vi serve potete comunque contare su 4G dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, blaster a infrarossi, NFC, GPS e porta USB Type-C. Non mancano lettore di impronte digitali integrato nel display e altoparlanti stereo. La batteria è uno dei punti di forza del prodotto: a bordo ci sono 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W. Lo smartphone è uscito sul mercato con Android 13 e MIUI 14 for POCO, ma in queste settimane sta accogliendo l’aggiornamento ad Android 14 con HyperOS, la nuova interfaccia del sistema operativo.

POCO M6 Pro ha debuttato nel mese di gennaio 2024 al prezzo consigliato di 229,90 euro (8-256 GB), ma in queste ore potete acquistarlo in tutte e tre le colorazioni (Black, Blue e Purple) a 199,90 euro con spedizione compresa (e consegna in un giorno, se siete abbonati Amazon Prime con indirizzo compatibile). Non si tratta di uno sconto enorme, ma comunque consistente visto il basso prezzo di partenza.

Restiamo in casa Xiaomi con Redmi Note 13 4G, uno smartphone che può contare su prezzi contenuti e buone specifiche a patto di rinunciare alla connettività 5G. Si tratta del modello di “ingresso” della gamma lanciata a metà gennaio, e offre un ampio schermo AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, ma anche il SoC Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm, supportato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (nelle versioni in offerta).

Sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 108 MP, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore per le macro da 2 MP, mentre frontalmente trova spazio un singolo sensore da 16 MP con obiettivo integrato nel display. Oltre alla già citata connettività 4G (dual SIM), lo smartphone offre VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/BDS/Galileo, NFC, blaster a infrarossi, porta per il jack audio da 3,5 mm e porta USB Type-C 2.0. Anche qui sono presenti 5000 mAh di batteria, abbinati a una ricarica rapida cablata da 33 W.

Lo smartphone viene proposto da noi con la MIUI 14 e Android 13, ma entro i prossimi mesi dovrebbe arrivare HyperOS insieme ad Android 14.

Redmi Note 13 ha debuttato a metà gennaio al prezzo consigliato di 199,90 euro (6-128 GB) e 229,90 euro (8-128 GB), ma in queste ore potete portarvi a casa queste due versioni in sconto su Amazon. Potete acquistarle in offerta a rispettivamente 169,90 euro e 179,90 euro nelle colorazioni Ice Blue, Mint Green e Midnight Black. Vista la piccola differenza (10 euro), vi consigliamo di puntare direttamente alla versione con 2 GB di RAM in più, che possono sempre fare comodo nell’utilizzo di tutti i giorni.

Se proprio non potete fare a meno della connettività 5G, ma volete comunque restare sotto i 200 euro, potete volgere lo sguardo in casa Motorola: su Amazon è in offerta Motorola Edge 30 Neo, un dispositivo un po’ meno recente ma tuttora valido.

Lo smartphone offre un display pOLED 20:9 da 6,28 pollici, con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali integrato, e il SoC Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nm, supportato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta). Non mancano la già citata connettività 5G dual SIM, ma anche Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, porta USB Type-C (3.1) e certificazione IP52. Il comparto fotografico è composto da due sensori posteriori (principale grandangolare da 64 MP con OIS e ultra-grandangolare + macro da 13 MP con 120° di FoV) e da una fotocamera anteriore da 32 MP. La batteria è da 4020 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida TurboPower cablata da 68 W e con quella wireless da 5 W.

Motorola Edge 30 Neo ha debuttato in Italia al prezzo consigliato di partenza di 429 euro, ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a una cifra decisamente più interessante: sul sito è disponibile spedito da Amazon (anche con consegna in un giorno per gli abbonati Prime) a 174 euro nella colorazione Black Onyx.

