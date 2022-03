La serie Samsung Galaxy S22 ha debuttato il mese scorso con a bordo una nuova versione della One UI basata su Android 12 e adesso il produttore sudcoreano ha fatto sapere quali modelli saranno destinatari delle novità introdotte dalla One UI 4.1 per la fotocamera.

Questa lista è particolarmente interessante, dal momento che Samsung ha già iniziato la sua opera di diffusione della One UI 4.1.

One UI 4.1: quali novità su quali modelli

Per quanto riguarda il comparto fotografico, la nuova versione dell’interfaccia di Samsung comprende novità che vanno da una modalità Pro ottimizzata e sfruttabile con tutti i sensori a nuove funzionalità pensate per gli scatti in notturna (modalità ritratto), senza dimenticare il passaggio rapido tra modalità foto e video e il supporto alla modalità portrait video con la fotocamera tele.

Attraverso un post sul forum ufficiale coreano, il produttore ha ora reso noti i nomi dei modelli destinatari delle varie novità, che non saranno dunque disponibili per tutti i modelli aggiornati senza distinzioni. Ecco tutti i dettagli:

In aggiunta a questo, il post rende conto anche di una riorganizzazione di alcune voci dell’app Fotocamera (come Single Take e AR Doodle). Il produttore sta pianificando anche altri miglioramenti, come ad esempio il supporto alla modalità notte con la fotocamera tele, una nuova funzione di miglioramento dei dettagli (Detailed enhancement) per gli scatti ad alta risoluzione tramite AI e miglioramenti per la funzione di auto-framing. Queste ulteriori migliorie verranno rese disponibili per gli smartphone Galaxy nella prima metà dell’anno.

Previous Next Fullscreen

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra