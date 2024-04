L’aggiornamento di Samsung Theme Park che vi abbiamo anticipato qualche giorno fa è arrivato sul Galaxy Store e promette grandi miglioramenti per la personalizzazione degli smartphone del produttore. Nel corso degli anni l’app facente parte dei moduli di Good Lock è diventata sempre più completa, ma ora sono arrivate novità molto attese, che consentono di progettare e applicare nuovi temi in modo più veloce, modificare e sovrascrivere quelli già esistenti e non solo. Scopriamo insieme tutti i miglioramenti della nuova versione di Theme Park di Samsung.

Samsung aggiorna Theme Park con importanti miglioramenti

Theme Park di Samsung si aggiorna sul Galaxy Store alla versione 1.1.00.08 e introduce diversi interessanti miglioramenti che fanno fare un bel salto in avanti. Come probabilmente saprete, l’app fa parte dei moduli di Good Lock ed è pensata per la completa personalizzazione del tema degli smartphone Android del produttore: permette di modificare il tema completo o anche solo alcuni elementi, come la tastiera, il pannello quick settings, le icone (anche con gli icon pack presenti su Google Play Store e Galaxy Store) e il pannello del volume.

L’aggiornamento in rollout in queste ore introduce diversi miglioramenti che faranno sicuramente felici gli utilizzatori assidui dell’app: i processi di creazione e di applicazione dei temi risultano ora più rapidi, visto che l’app non deve più andare a creare un file APK e quindi installarlo per personalizzare il sistema; in più i temi già esistenti potranno essere effettivamente modificati e sovrascritti, cosa che finora non era possibile fare (creando disordine nell’app e confondendo l’utilizzatore).

Non è finita qui, perché la nuova versione è una vera svolta per chi utilizza pacchetti di icone scaricati da Google Play Store e Galaxy Store. Come avrete sicuramente notato utilizzando la personalizzazione delle icone di Theme Park, con l’installazione di una nuova app, l’icona di quest’ultima non veniva aggiornata in modo automatico. Ora l’app per i temi va ad applicare automaticamente il design dell’icon pack alla nuova app: una bella svolta per migliorare l’omogeneità estetica del sistema.

Il team di sviluppatori dietro a Theme Park fa anche sapere di aver rimosso alcune funzionalità secondarie: non saranno più disponibili la sezione “App’s theme setting” e “Change color palette” nel menu coi tre puntini in alto a destra (nella schermata principale), così come due funzioni per tastiera a home screen; più precisamente si tratta di “Keycap Style” e di “Folder Shape Change” per la personalizzazione dei tasti della tastiera e della forma delle cartelle.

Come aggiornare Samsung Theme Park

L’aggiornamento di Samsung Theme Park alla versione 1.1.00.08 è in distribuzione sul Galaxy Store: potete cercare update tenendo premuto sull’icona di quest’ultimo e selezionando “Aggiorna applicazioni“, oppure aprendo lo store e selezionando “Menu > Aggiornamenti“. Se avete fretta e non vi vengono ancora segnalate novità, potete scaricare e installare manualmente l’APK attraverso APKMirror.

Siete contenti dei miglioramenti introdotti nell’app per la personalizzazione? Fateci sapere la vostra.