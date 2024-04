Chi acquista uno smartphone o un tablet Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione hardware ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in aggiornamenti rilasciati con costanza, oltre che in funzionalità e app esclusive.

Con riferimento agli aggiornamenti, lo scorso febbraio Samsung ha annunciato la versione 6.1 della sua interfaccia One UI, precisando che per i modelli di punta del 2023 sarebbe stata rilasciata nel corso di marzo e, in effetti, il roll out è stato avviato alla fine dello scorso mese.

Nei giorni scorsi il colosso coreano ha reso noto che One UI 6.1 e il pacchetto di funzionalità Galaxy AI arriveranno presto anche sui modelli di punta delle generazioni precedenti, limitandosi a precisare che ciò dovrebbe avvenire nel corso di maggio.

One UI 6.1 sta arrivando su tutti questi smartphone di Samsung

Stando a quanto risulta dal database del carrier canadese Fido, l’atteso aggiornamento a One UI 6.1 potrebbe essere rilasciato già all’inizio del prossimo mese. In particolare, l’update a cui fa riferimento l’operatore dovrebbe essere disponibile dal 3 maggio 2024 per i seguenti smartphone:

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Purtroppo c’è da precisare che il database di Fido non fornisce ulteriori dettagli e, pertanto, al momento non vi sono garanzie che l’aggiornamento a cui fa riferimento l’operatore sia proprio One UI 6.1, potendo anche trattarsi di un update con le patch di sicurezza mensili.

Per saperne di più non possiamo fare altro che attendere informazioni ufficiali dal produttore o le prossime indiscrezioni.