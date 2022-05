Il mese di maggio 2022 è iniziato da pochi giorni e Samsung non ha tardato a presentare nei dettagli le nuove patch di sicurezza mensili che, come al suo solito, aveva comunque già iniziato a distribuire prima ancora che finisse il mese scorso.

Sì, perché, mentre Google inizia a rilasciare le patch di sicurezza per i Pixel contestualmente all’annuncio — di quelle di maggio vi abbiamo parlato nella serata di ieri —, il produttore sudcoreano adotta un modus operandi diverso e dà il via alla distribuzione prima ancora di presentare il nuovo aggiornamento (questa volta abbiamo avuto gli esempi della serie Galaxy S22 ma anche quello di Galaxy Tab S8 Ultra).

Patch di sicurezza di Samsung: le novità della SMR di maggio 2022

Ormai lo sappiamo, il produttore sudcoreano predilige la dicitura Security Maintenance Release (SMR) per i propri aggiornamenti di sicurezza. Tali update software si compongono sempre di due parti, contengono infatti le patch di sicurezza mensili di Google per il sistema operativo Android e quelle curate nello specifico da Samsung.

Per quanto riguarda la prima parte dell’aggiornamento, ci sono numerosi fix per vulnerabilità legate alla privacy e alla sicurezza e sono ripartiti come segue: sette fix sono di livello Critical, ventitré sono di livello High e tre di livello Moderate. Alcuni di questi fix erano comunque già inclusi in aggiornamenti precedenti e altri non sono applicabili ai dispositivi Samsung. Tutti i dettagli sono leggibili direttamente nel bollettino di sicurezza di Android.

Passando alla seconda parte dell’aggiornamento di maggio 2022, ovvero quella specifica per i dispositivi Samsung, il produttore elenca i fix per ben 18 Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE). Ecco quelli più rilevanti:

SVE-2021-24015(CVE-2022-28780) : Improper access control vulnerability in Weather

: Improper access control vulnerability in Weather SVE-2022-0285(CVE-2022-28781) : Launch arbitrary activity with system privilege

: Launch arbitrary activity with system privilege SVE-2022-0324(CVE-2022-28782) : Vulnerability with access to Contents To Window

: Vulnerability with access to Contents To Window SVE-2022-0349(CVE-2022-28783) : Ability to uninstall arbitrary apps

: Ability to uninstall arbitrary apps SVE-2022-0350(CVE-2022-28784) : Directory listing as system user

: Directory listing as system user SVE-2022-0390(CVE-2022-28785) : Out-of-bounds read vulnerability in aviextractor library

: Out-of-bounds read vulnerability in aviextractor library SVE-2022-0391(CVE-2022-28786) : Out-of-bounds read vulnerability in aviextractor library

: Out-of-bounds read vulnerability in aviextractor library SVE-2022-0404(CVE-2022-28787) : Out-of-bounds read vulnerability in wmfextractor library

: Out-of-bounds read vulnerability in wmfextractor library SVE-2022-0427(CVE-2022-28788): Out-of-bounds read vulnerability in aviextractor library.

Per maggiori dettagli su tutti i 18 fix specifici del produttore, potete fare riferimento al sito ufficiale Samsung a questo link.

Quali modelli Samsung riceveranno le patch di sicurezza di maggio 2022

Prima di tutto occorre dire che non tutti i dispositivi a marchio Samsung riceveranno la Security Maintenance Release di maggio 2022, tuttavia i destinatari saranno lo stesso numerosi. Non bisogna fare altro, infatti, che visitare il sito del produttore per trovare prima di tutto la lista dei modelli che ricevono aggiornamenti con cadenza mensile, la quale comprende:

A tutti questi vanno aggiunti altri smartphone e tablet dagli altri elenchi ufficiali, vale dire: alcuni dispositivi con aggiornamenti trimestrali — come Samsung Galaxy Tab S7 FE (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e —, altri con aggiornamenti semestrali e i wearable (attualmente sono elencati soltanto Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic). Le liste complete sono disponibili sul sito ufficiale a questo link.

