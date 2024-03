Come da programma, il mese di marzo coincide con il rilascio da parte di Google del secondo aggiornamento trimestrale (intermedio) di Android 14, ovvero Android 14 QPR2, che giunge sui Pixel compatibili tramite l’aggiornamento di marzo 2024, portando con sé un corposo changelog (principalmente risoluzione di un’infinità di problemi presenti nelle versioni precedenti) e le patch di sicurezza più recenti.

L’aggiornamento, inoltre, porta su tutti i dispositivi Made by Google supportati il ricchissimo Pixel Feature Drop di marzo 2024: le funzionalità al debutto, anticipate dalle varie versioni in anteprima (quelle rilasciate in precedenza agli iscritti al programma Android Beta), sono tantissime e pervase dall’intelligenza artificiale, e nel seguito ve le andremo a raccontare.

Per i Pixel è tempo di Android 14 QPR2 con l’aggiornamento di marzo 2024

Android 14 QPR2 è il secondo aggiornamento trimestrale di Android 14, sistema operativo che Google ha rilasciato in forma stabile, per la prima volta, lo scorso 4 ottobre su tutti i dispositivi compatibili. L’aggiornamento, come anticipato in apertura, è accompagnato da un corposo changelog (che riportiamo di seguito) e implementa le più recenti patch di sicurezza, quelle di marzo 2024.

Prima di lasciarvi al lungo changelog, segnaliamo che l’aggiornamento arriva tramite la build AP1A.240305.019.A1 (su Google Pixel 8 Pro ha un peso di 742 MB, provenendo dal precedente aggiornamento di febbraio).

Il changelog dell’aggiornamento di marzo 2024 (Android 14 QPR2)

L’aggiornamento di marzo 2024 include correzioni di bug e miglioramenti per gli utenti Pixel: vedi sotto per i dettagli. App

– Miglioramenti generali per stabilità e prestazioni con alcune app di sistema *[4] Assistente

– Risolto il problema per cui l’assistente non rispondeva ai comandi verbali in determinate condizioni *[11] Autenticazione biometrica

– Miglioramenti generali per il riconoscimento delle impronte digitali e la risposta in determinate condizioni*[3] Bluetooth

– Risolto un problema di qualità audio con dispositivi Bluetooth collegati in determinate condizioni *[3]

– Risolto un problema che causava l’interruzione del funzionamento del Bluetooth in determinate condizioni*[6] Fotocamera

– Risolto un problema che causava l’interruzione del funzionamento della fotocamera in determinate condizioni*[8] Visualizzazione e grafica

– Correzione delle modifiche alla luminosità di foto e video in determinate condizioni*[8]

– Risolto un problema che occasionalmente faceva diventare verde il display in determinate condizioni*[8]

– Miglioramenti generali per visualizzare stabilità e prestazioni in determinate condizioni *[11] Framework

– Risolto un problema relativo all’avvio dell’app Google Play Store in determinate condizioni*[4]

– Risolto un problema relativo all’utilizzo dei gesti con più dita in determinate condizioni*[3]

– Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni del sistema in determinate condizioni *[6] Multimedia

– Risolto un problema relativo alla riproduzione di video su Google TV in determinate condizioni*[5] Sensori

– Risolto un problema che causava l’interruzione del funzionamento delle vibrazioni sui nuovi testi in determinate condizioni *[3]

– Risolto un problema che occasionalmente faceva sì che le vibrazioni sui nuovi testi smettessero di funzionare in determinate condizioni *[2] Sistema

– Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni del sistema in determinate condizioni *[1] Telefonia

– Risolto un problema relativo all’instradamento delle chiamate ai dispositivi Bluetooth connessi in determinate condizioni*[9]

– Risolto il problema che si verificava occasionalmente quando l’icona WiFi veniva visualizzata durante una chiamata in corso dopo che il WiFi era disabilitato. *[2]

– Risolto il problema che impediva di effettuare o ricevere chiamate occasionalmente in determinate condizioni *[4]

– Risolto un problema relativo al mancato passaggio dei dati mobili in determinate condizioni*[2]

– Risolto il problema relativo alla distorsione della voce durante le chiamate *[7] Interfaccia utente

– Ulteriori miglioramenti per la stabilità dello sblocco facciale in determinate condizioni*[3]

– Risolto un problema che causava l’interruzione del funzionamento della dashboard del gioco in determinate condizioni *[9]

– Risolto un problema che occasionalmente faceva apparire invisibili le icone della schermata iniziale*[4]

– Risolto un problema che occasionalmente causava il blocco o l’oscuramento dello sfondo *[12]

– Risolto un problema con le animazioni durante le transizioni in determinate condizioni*[13]

– Risolto il problema relativo alla visualizzazione errata delle icone delle app in determinate condizioni*[6]

– Risolto il problema relativo allo stato errato della connessione Internet durante le transizioni in determinate condizioni *[4]

– Risolto un problema con layout e animazioni durante le transizioni in determinate condizioni *[4]

– Risolto un problema nel colore dinamico delle notifiche in determinate condizioni *[10]

– Correzione del mancato funzionamento delle icone della barra delle applicazioni e dei pulsanti di navigazione in determinate condizioni *[14]

– Miglioramenti generali per prestazioni e stabilità in alcune transizioni e animazioni dell’interfaccia utente *[4]

– Miglioramenti generali delle prestazioni in alcune transizioni dell’interfaccia utente*[8] Wi-Fi

– Miglioramenti generali per la stabilità e le prestazioni della connessione WiFi in determinate condizioni*[11]

Applicabilità del dispositivoLe correzioni sono disponibili per tutti i dispositivi Pixel supportati, salvo diversamente indicato di seguito. Alcune correzioni potrebbero essere specifiche dell’operatore o della regione. *[1] Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold

*[2] Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 6 Pro

*[3] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro

*[4] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold

*[5] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Tablet Pixel

*[6] Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Pixel Tablet

*[7] Pixel 7a

*[8] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro

*[9] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold

*[10] Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Tablet

*[11] Pixel 8, Pixel 8 Pro

*[12] Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold

*[13] Pixel Fold, Pixel Tablet

*[14] Tablet Pixel

Anche le patch di sicurezza sono aggiornate a marzo 2024

Andando oltre, l’aggiornamento di marzo porta sugli smartphone Made by Google anche le più recenti patch di sicurezza aggiornate a marzo 2024: queste si dividono in patch specifiche per i Pixel (risolvono 54 vulnerabilità di sicurezza, in un range che varia da “pericolosità moderata” e “pericolosità critica”, e sono dettagliate in questo post) e patch generiche per dispositivi Android (risolvono 38 vulnerabilità di sicurezza, in un range che varia da “alta pericolosità” e “pericolosità critica”, e sono dettagliate in questo post).

È tempo del nuovo Pixel Feature Drop

Il vero pezzo forte del nuovo aggiornamento software che Google ha appena rilasciato per tutti i Pixel compatibili è indubbiamente il Pixel Feature Drop, quel rilascio delle funzionalità che arriva solitamente ogni tre mesi. In questo caso, però, non si tratta del primo rilascio delle funzionalità basato su Android 14 di questo 2024, dato che a gennaio è arrivato il primo Pixel Feature Drop del 2024 (anche se coinvolgeva esclusivamente app e servizi).

Di seguito riportiamo tutte le novità che Google ha implementato sui propri smartphone supportati (o su alcuni di essi) attraverso il Pixel Feature Drop di dicembre 2023. Prima di elencarvi le nuove funzionalità, molte delle quali sono potenziate dall’intelligenza artificiale, è giusto sottolineare che il rollout di esse parte da stasera e proseguirà nelle prossime settimane (le novità verranno evidenziate dall’app Consigli per Pixel).

Novità per gli smartphone Pixel

Il primo gruppo di novità del Pixel Feature Drop che accompagna Android 14 QPR2 raccoglie quelle novità che arrivano sugli smartphone Made by Google supportati.

Miglioramenti al filtro chiamate (solo in inglese negli USA)

Il filtro delle chiamate di Google Telefono è stato potenziato tramite l’aggiunta di un nuovo pulsante “Hello” che, se premuto, chiederà all’interlocutore di parlare in modo che l’utente potrà capire il motivo della chiamata. La funzionalità è disponibile, al momento, solo in inglese e solo negli Stati Uniti (su Pixel 6 e modelli successivi).

Supporto ai video HDR10 e alle foto Ultra HDR su Instagram

Con il Pixel Feature Drop di marzo 2024, Google fa sì che alcune potenzialità della Fotocamera Pixel possano essere sfruttate direttamente dall’app Instagram. Le funzionalità sono la registrazione/condivisione di video in HDR a 10 bit e la cattura/condivisione di foto in Ultra HDR. Questa novità è disponibile su Pixel 7 e 7 Pro, Pixel 8 e 8 Pro, Pixel Fold.

Cerchia e cerca sbarca sui Pixel 7 e 7 Pro

La funzionalità Cerchia e cerca, finora esclusiva dei più recenti Pixel 8 e Pixel 8 Pro (al di fuori della gamma Pixel, per ora è disponibile solo sui Samsung Galaxy S24), si appresta a sbarcare sui Pixel 7 e Pixel 7 Pro, i flagship Made by Google del 2022.

Previous Next Fullscreen

Novità per tutti i Pixel supportati

Il secondo gruppo di novità del Pixel Feature Drop raccoglie quelle novità che arrivano su tutti i dispositivi che si aggiornano ad Android 14 QPR2, incluso Google Pixel Tablet.

Condivisione/registrazione parziale dello schermo

Una funzionalità attesa da tempo ma che arriva con il nuovo aggiornamento delle funzionalità è la condivisione/registrazione parziale dello schermo: in soldoni, con questa novità, gli utenti potranno registrare o condividere esclusivamente un’app alla volta, escludendo tutto ciò che risulta visibile sullo schermo all’infuori dell’app scelta. La funzionalità è disponibile su tutti gli smartphone e tablet Pixel che hanno ricevuto Android 14 QPR2.

Nuova modalità di “accoppiamento” per i dispositivi

Google sta introducendo un nuovo modo per associare rapidamente i dispositivi utilizzati in precedenza con lo stesso account. Questo si concretizzerà nella rinnovata pagina Dispositivi connessi (raggiungibile al percorso “Impostazioni > Dispositivi connessi”) che mostra ora una sezione chiamata “Utilizzati in precedenza con questo account“. La novità arriverà su tutti i Pixel che hanno ricevuto Android 14 QPR2.

Markup tramite dito o pennino su Google Documenti

Annunciata lo scorso 26 febbraio, è una novità dell’app Google Documenti che consente agli utenti di aggiungere a un documento, direttamente dallo smartphone o tablet Android, annotazioni scritte a mano con il dito o con un pennino.

Barra degli strumenti vocale di Gboard

Per risolvere il “problema” della tastiera che copre gran parte dello schermo su tablet, Google ha implementato la nuova barra degli strumenti vocale di Gboard. Quando viene abilitato l’input vocale per la dettatura del testo, automaticamente la tastiera viene ridotta a icona in una barra degli strumenti che proporrà l’accesso rapido alle emoji e ai suggerimenti. In questo modo, viene ottimizzato lo spazio presente sullo schermo e viene semplificato il multitasking.

Applicabilità di tutte le novità del Pixel Feature Drop

Nel raccontarvi tutte le nuove funzionalità, abbiamo seguito esattamente l’ordine in cui vengono riportate nella seguente tabella, all’interno della quale potrete controllare su quali dispositivi sia stata implementata la singola novità.

Novità per Pixel Watch di prima generazione

Con questo Pixel Feature Drop, Google ha pensato anche ai suoi smartwatch, concentrandosi però esclusivamente sul Pixel Watch di prima generazione che pareggia così il suo successore, guadagnando alcune funzionalità finora esclusive del modello più recente.

Più opzioni per gli allenamenti

L’app Fitbit Relax sbarca sul primo Pixel Watch

L’app Fitbit Relax è ora disponibile anche per il Pixel Watch di prima generazione, consentendo agli utenti di effettuare esercizi di respirazione guidata direttamente tramite lo smartwatch.

Le indicazioni sui trasporti pubblici di Google Maps arrivano su Pixel Watch

Questa funzionalità è stata annunciata lo scorso 26 febbraio ed è già disponibile, attraverso la più recente versione dell’app Google Maps, su tutti gli smartwatch che eseguono Wear OS 3 e versioni successive, incluso proprio il primo Pixel Watch.

Come scaricare l’aggiornamento ad Android 14 QPR2 su tutti i Pixel compatibili

Il corposissimo aggiornamento di marso 2024 è in fase di distribuzione graduale tramite OTA per tutti gli utenti in possesso di uno dei seguenti smartphone Pixel:

Per verificare la presenza dell’aggiornamento, basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema” e, nel caso in cui lo smartphone non abbia già rilevato la presenza del nuovo aggiornamento, effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti” (potrebbero volerci alcune ore prima che sia effettivamente disponibile per tutti).

Nelle prossime ore si potrà installare il nuovo aggiornamento anche seguendo uno dei metodi messi a disposizione da Google, fra factory image, pacchetti OTA e flash tool, per non aspettare la notifica sullo smartphone.

Coloro che attualmente sono all’interno del programma beta e stanno seguendo il ciclo di sviluppo del terzo degli aggiornamenti trimestrali (che condurrà ad Android 14 QPR3, previsto a giugno), potranno ricevere l’aggiornamento solo formattando il proprio dispositivo (uscendo dal programma ed effettuando il downgrade); chi è già uscito in precedenza dal programma e ha ignorato il downgrade ad Android 14, dovrà attendere che lo smartphone segnali la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 14 QPR2.

