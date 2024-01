Google ha presentato la funzionalità “Circle to Search” in occasione del lancio della gamma di smartphone di punta Samsung Galaxy S24, affermando che sarebbe arrivata presto anche sulla gamma Google Pixel 8. Ecco dunque che la funzionalità “Cerchia e Cerca” sta finalmente arrivando sugli smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Ecco come funziona.

Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro ricevono la funzionalità di ricerca sullo schermo

Tramite una pressione prolungata sulla barra di navigazione, il nuovo strumento di ricerca di Google permette di focalizzare la ricerca sugli elementi presenti sullo schermo ed evidenziati dall’utente.

In pratica basta cerchiare, scarabocchiare o toccare qualsiasi cosa, con un feedback aptico che conferma l’operazione, per avviare una ricerca visuale. Sullo schermo compariranno un box di selezione con selettori agli angoli, per una selezione più precisa, e un pannello con i risultati nella parte bassa, con la possibilità di inserire del testo da cercare.

È inoltre possibile selezionare un testo evidenziandolo o tracciando una riga sopra, mentre con due dita è possibile scorrere all’interno della schermata. Una volta terminata la consultazione l’utente verrà semplicemente riportato a quello che stava facendo, senza ulteriori distrazioni.

La funzionalità di ricerca sullo schermo è disponibile in Impostazioni > Sistema > Modalità di navigazione. Per usare “Cerchia e Cerca” basta premere a lungo la barra dei gesti, se invece utilizzate la navigazione a tre pulsanti è sufficiente premere a lungo il pulsante home.

L’aggiornamento è in fase di rollout per i Pixel 8 e Pixel 8 Pro, con un rilascio lato server che interessa l’app Google (non dovrebbe quindi essere necessario aggiornare l’app).

