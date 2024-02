Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale The Keyword, Google ha annunciato in mattinata nove nuove funzionalità per l’ecosistema Android. Delle novità legate alla più vecchia e diffusa declinazione del sistema operativo del robottino verde, ne abbiamo già parlato in un articolo dedicato.

In questo articolo, invece, ci concentriamo sulle poche (ma buone) novità che sono già in distribuzione o arriveranno presto su due “costole” dell’ecosistema, ovvero Android Auto e Wear OS.

Android Auto riceve una buona dose di IA

L’intelligenza artificiale sta diventando sempre più imprescindibile nei piani di Google che la sta implementando in lungo e in largo all’interno di app, servizi, parti dell’ecosistema e dei dispositivi Android.

Lo scorso mese, in occasione del lancio della serie Samsung Galaxy S24, Big G è salita sul palco dell’evento Unpacked per svelare alcune novità realizzate in collaborazione con Samsung. Tra queste, vi erano alcune novità riguardanti proprio Android Auto, basate sull’intelligenza artificiale.

All’interno del post condiviso in mattinata, il colosso di Mountain View ha fatto sapere che Android Auto è ora in grado di riassumere automaticamente i messaggi di testo lunghi, o provenienti da chat di gruppo, per ridurre le distrazioni mentre l’utente è alla guida. Qualche giorno fa vi avevamo parlato di questa novità.

In aggiunta, l’assistente sarà in grado di fornire risposte e suggerire azioni pertinenti al contesto: basterà un singolo tocco per inviare un messaggio, condividere i dettagli sul percorso attuale (come l’ETA, il tempo stimato di arrivo) o avviare una chiamata.

Sono due le novità per Wear OS

Wear OS, lo spin-off di Android dedicato agli smartwatch, sta ricevendo due novità attraverso aggiornamenti di due delle app targate Google: parliamo di Google Wallet e Google Maps.

Pass e biglietti su Google Wallet direttamente dal polso

L’app di Google Wallet, nella sua declinazione da polso, riceve il supporto ai pass e ai biglietti: gli utenti potranno così accedere a carte d’imbarco, biglietti per eventi, abbonamenti a palestre, carte fedeltà e molto altro, direttamente dal polso.

Come nella versione da smartphone, anche l’app per smartwatch consente di personalizzare i contenuti da mostrare, visualizzando solo i pass essenziali per una determinata situazione e nascondendo quelli non necessari.

Google Maps per Wear OS guadagna le indicazioni sul trasporto pubblico

La navigazione “da polso” con Google Maps guadagna le indicazioni sui trasporti pubblici (autobus, treni, traghetti), consentendo agli utenti di lasciare il telefono in tasca quando sono in movimento e avere tutto disponibile direttamente sul display dello smartwatch.

È inoltre possibile controllare gli orari di partenza dei mezzi del trasporto pubblico per ottenere indicazioni di navigazione guidata (anche in vivavoce) verso la destinazione. L’utente può anche decidere di configurare l’itinerario sullo smartphone e poi seguire le indicazioni sullo smartwatch.

Qualora siate interessati a maggiori informazioni su tutte le ultime funzionalità implementate da Google all’interno dell’ecosistema Android, potete visitare la pagina dedicata sul portale del robottino verde.

