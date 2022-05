Un mare di novità in questi aggiornamenti per Samsung, OPPO, OnePlus e ASUS

La seconda settimana del mese di maggio 2022 volge al termine con una raccolta di aggiornamenti software per smartphone Android particolarmente ricca; pensate che gli OEM coinvolti sono Samsung, OnePlus, OPPO e ASUS e solo quest’ultimo con un solo modello; anche in termini di novità c’è un bel po’ da raccontare, tra major update, nuove versioni di interfacce proprietarie e patch di sicurezza mensili.

Samsung Galaxy A52, M22, A31, A32, A51: le novità degli aggiornamenti

Gli smartphone del produttore sudcoreano presenti in questa raccolta sono: Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy M22.

Samsung Galaxy A52 (ecco la nostra recensione) si aggiorna anche in Europa — roll out in corso in Germania, Kazakhstan, Russia, Ucraina e regione caucasica — alle patch di sicurezza di maggio 2022 con la versione firmware A525FXXS4BVE1. Non si segnalano altre novità. Trovate maggiori dettagli sulla SMR di questo mese nel nostro articolo dedicato.

Patch di sicurezza di maggio anche per Samsung Galaxy A51, per il quale il file OTA da 370 MB con versione firmware A515FXXU5FVE2 porta anche miglioramenti per la connettività Wi-Fi. Il roll out è in corso in Europa.

A seguire, il terzetto composto da Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A32 e Samsung Galaxy M22 sta ricevendo il major update ad Android 12 con One UI 4.1, più precisamente:

Samsung Galaxy M22 (SM-M225FV) si sta aggiornando in Arabia Saudita e UAE alla versione M225FVXXU4BFD8 . Sono presenti anche le patch di sicurezza di aprile. Per il changelog fate riferimento al sito ufficiale.

. Sono presenti anche le patch di sicurezza di aprile. Per il changelog fate riferimento al sito ufficiale. Samsung Galaxy A31 (SM-A315F) si sta aggiornando in Russia alla versione A315FXXU1DVD8 . Sono presenti anche le patch di sicurezza di aprile. Per il changelog fate riferimento al sito ufficiale.

. Sono presenti anche le patch di sicurezza di aprile. Per il changelog fate riferimento al sito ufficiale. Samsung Galaxy A32 (SM-A325F) si sta aggiornando in vari mercati asiatici alla versione A325FXXU2BVD6. Sono presenti anche le patch di sicurezza di aprile. Per il changelog fate riferimento al sito ufficiale.

Ricordiamo che la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale (funzione della cui effettiva utilità abbiamo parlato in un recente video), nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

ASUS ROG Phone 3: le novità dell’aggiornamento

ASUS ROG Phone 3 sta ricevendo Android 12 beta, il nuovo numero di build 31.0210.0210.160 rappresenta un grosso salto rispetto all’ultima stabile (18.0410.2203.201). Oltre alle novità già note di Android 12, sono presenti miglioramenti minori di ASUS alla ZenUI, come la rimozione di ASUS Safeguard in favore dell’opzione SOS di Android e l’aggiornamento di varie app proprietarie.

Ecco il changelog completo:

Upgraded system to Android 12

Revamped Mobile Manager, Contacts, Phone, File Manager, Calculator, Clock, Gallery, Weather, Sound recorder, Settings, Data Transfer, Local backup, Setup wizard, System update apps

Updated the Console design in Armoury Crate

Adjusted Quick Settings panel, notification tray, and volume panel to Android 12 design

Added privacy dashboard, camera and microphone indicators, show clipboard access, approximate location access, and microphone access features

Replaced ASUS Safeguard with Android 12 Emergency SOS

Introduced a new widget page design in Launcher. Adjusted the position of the screenshot option and removed the hotseat app icons in the Overview page.

Removed the Quick Settings layout option from Display settings

ASUS Phone removed SIP calling support as Android 12 does not natively support SIP calling

Some 3rd party apps are not compatible with Android 12 yet.

A queste novità vanno aggiunte anche le patch di sicurezza di maggio 2022.

OnePlus 8, 8 Pro, 8T, 9R, Nord: le novità degli aggiornamenti

Cinque gli smartphone di OnePlus in questa raccolta di aggiornamenti: per OnePlus 8, 8T, 8 Pro e 9R si tratta di un minor update, per il primo Nord invece c’è Android 12 stabile.

La OxygenOS 12 C.17, segnalata sul forum ufficiale, porta la LE2101_11.C.17​ su OnePlus 9R (India), la KB2001_11.C.17​ su OnePlus 8T (India), la IN2011_11.C.17 su OnePlus 8 (India) e la IN2021_11.C.17​ su OnePlus 8 Pro (India). Il changelog è unico:

System [Optimized] the stability of sending and receiving messages [Improved] system stability.



Dopo una fase di beta testing, OnePlus Nord accoglie finalmente Android 12 con OxygenOS 12 — 12.1, per la precisione — stabile. Il roll out parte dall’India con la AC2001_11.F.11​ disponibile prima per gli utenti del ramo OBT. Il seguente changelog è per gli utenti già aventi la Beta 2 ed è perfettamente sovrapponibile alla Open Beta 3 vista due giorni fa:

System [Updated] Android security patch to 2022.04 [Fixed] the issue of abnormal Touch sounds [Fixed] the issue of abnormal boot animation [Fixed] the occasional issue that unable to start “OK Google” with voice.



Non manca una lista di problemi noti:

The display of some pages in Settings will be different from the system.

The screen will glitch in specific scenarios when calling.

Camera may crash when shooting photos in Portrait mode.

The abnormal display of thumbnail when taking burst pictures.

The abnormal display of Quick device connect when in the Guest mode.

Ecco invece la lista dei cambiamenti per il ramo stabile:

System [Added] Smart Battery Engine, a feature that prolongs your battery life based on smart algorithms and biomimetic self-restoration technology [Optimized] desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers

Dark mode [Supported] three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience

Shelf [Added] new additional style options for Cards, making data contents more visual and easier to read [Added] access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc

Work Life Balance [Added] Work Life Balance feature, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings [Supported] automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization

Gallery [Supported] switching between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing

Canvas AOD [Added] new diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals [Added] multiple brushes and strokes and support for color adjustment [Optimized] software algorithm and improved face recognition to better identify the features and skin color of different figures

Games [Added] HyperBoost end-to-end frame rate stabilizer [Added] Voice effect preview to allow you to record your voice effect or check your voice effect in real-time.



Il produttore invita gli utenti ad assicurarsi di avere almeno 3 GB di spazio libero, almeno il 30% di batteria e a pazientare che il roll out graduale sia esteso anche a loro.

OPPO Find X3 Lite, Reno7 Pro, A36: le novità degli aggiornamenti

Di OPPO Reno7 Pro avevamo parlato già due giorni fa, ma la buona notizia è che la ColorOS 12 con Android 12 è già in distribuzione anche in India, esattamente come da programma. Trattasi della build stabile e di un roll out graduale e ai fini dell’installazione è richiesta la versione target C.03.

In terra cinese, OPPO A36 ottiene la ColorOS 12 x Android 12 Open Beta. È richiesta come versione di partenza la A.06 e gli utenti interessati possono registrarsi entro il 16 maggio.

Infine, in Italia, OPPO Find X3 Lite (ecco la nostra recensione) ha iniziato a ricevere la ColorOS 12.1 (Android 12).

Come aggiornare smartphone Samsung, OnePlus, ASUS, OPPO

Non tutti gli aggiornamenti elencati sono disponibili in Europa, ma potete verificarne comunque manualmente la presenza in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i OnePlus, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per gli OPPO, “Impostazioni > Aggiornamenti software“;

per gli ASUS, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

Nel caso di ASUS ROG Phone 3, è possibile procedere manualmente effettuando il sideloading dell’OTA incrementale linkata di seguito (ma se non sapete di cosa stiamo parlando, vi conviene aspettare):

ASUS ROG Phone 3 Android 12 Beta 1 (31.0210.0210.160) Incremental from 18.0410.2203.201.