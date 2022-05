Giornata di aggiornamenti anche quella di oggi: sono infatti in distribuzione nuovi firmware per diversi smartphone Android, ossia Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy Note 10 Lite, OPPO Reno7 Pro, OPPO Reno7 SE, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9R e OnePlus Nord, ma anche novità per Samsung Galaxy Watch4, che sta ricevendo quanto abbiamo visto negli Stati Uniti qualche giorno fa. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A31

Iniziamo da Samsung Galaxy A31, che sta ricevendo uno degli aggiornamenti più importanti. Esatto, stiamo proprio parlando di Android 12, finalmente in distribuzione anche sullo smartphone di fascia media insieme alla One UI 4.1, l’ultima versione rilasciata, e alle patch di sicurezza di aprile 2022 (che risolvono più di 80 vulnerabilità)

Il rollout è partito dalla Russia con il firmware A315FXXU1DVD8 e porta con sé tante novità: tra queste le possibilità di personalizzazione offerte dalla tavolozza dei colori e dai menu dedicati a stili e temi, la Privacy Dashboard, gli indicatori durante l’utilizzo di microfono e fotocamera, la posizione approssimativa, le nuove funzionalità all’interno della Fotocamera e il rinnovamento di varie app preinstallate e firmate Samsung.

Galaxy A31 è uscito a metà 2020 con Android 10 e One UI 2.5, dunque questo potrebbe essere l’ultimo major update.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A52s 5G, Galaxy S21 FE e Galaxy Note 10 Lite

Nuovo aggiornamento in distribuzione anche per Samsung Galaxy A52s 5G, anche se meno consistente di quello visto qui sopra. Lo smartphone sta infatti ricevendo le patch di sicurezza di maggio 2022 in vari Paesi europei, Italia compresa. Il firmware è il A528BXXU1CVE1 e include diverse correzioni a livello di sicurezza: sono quelle descritte dal produttore qualche giorno fa.

Non sembrano esserci altre novità di rilievo, e infatti il changelog cita solamente generici miglioramenti per quanto riguarda performance e stabilità. Galaxy A52s 5G ha già ricevuto da qualche settimana la One UI 4.1, ovviamente basata su Android 12.

Aggiornamenti simili in rollout per Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy Note 10 Lite. Il primo sta ricevendo il firmware G990U1UES3CVD3 a partire dagli Stati Uniti e dai modelli brandizzati da alcuni operatori (tra cui AT&T, Comcast, Sprint e Verizon), il secondo il N770FXXU8GVD2 a partire da alcuni Paesi del Sud America. In entrambi i casi si tratta delle patch di sicurezza di maggio 2022 e di qualche generico miglioramento nelle prestazioni e nella stabilità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch4

L’aggiornamento anticipato qualche giorno fa per Samsung Galaxy Watch4 è arrivato in Italia. Lo smartwatch sta ricevendo il firmware R8**FXXU1FVD4 che porta con sé miglioramenti alla stabilità e all’affidabilità del sistema e applica “codici di stabilizzazione per le operazioni dell’orologio“, oltre alle patch di sicurezza di maggio 2022. Lo smartwatch rimane alla versione 3.2 di Wear OS.

Novità aggiornamenti OPPO Reno7 Pro e Reno7 SE

Come promesso le scorse settimane, la ColorOS 12 basata su Android 12 arriva su altri due smartphone OPPO a partire dalla Cina: si tratta di OPPO Reno7 Pro e OPPO Reno7 SE, due dispositivi usciti nel Paese lo scorso novembre con Android 11.

L’aggiornamento è ovviamente piuttosto corposo e porta con sé una UI rinnovata, con nuove icone, animazioni, ma anche funzioni di sicurezza e privacy (come gli indicatori durante l’uso di microfono e fotocamere e la Privacy Dashboard), le Omoji e tanto altro.

Novità aggiornamenti OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9R e OnePlus Nord

Aggiornamenti a cascata in queste ore: in arrivo novità pure per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9R e OnePlus Nord, anche se in quest’ultimo caso si tratta di un firmware beta.

Gli smartphone della serie “8” e OnePlus 9R stanno ricevendo la versione C.17, che integra qualche perfezionamento e bug fix. In particolare va a risolvere un bug che comportava problemi durante l’invio e la ricezione di messaggi. Niente novità dal punto di vista delle patch di sicurezza, che restano ferme a marzo 2022.

OnePlus Nord accoglie invece la OxygenOS 12 Beta 3 basata su Android 12. La nuova release va a risolvere qualche bug avvicinando sempre di più il rilascio di quella stabile: risolti alcuni problemi con la boot animation, l’attivazione di Google Assistant, l’interfaccia e i suoni. Le patch di sicurezza passano al mese di aprile 2022.

Come aggiornare Samsung Galaxy A31, Galaxy A52s 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Watch4, OPPO Reno7 Pro, Reno7 SE, OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T, OnePlus 9R e OnePlus Nord

Per aggiornare Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy S21 FE e Samsung Galaxy Note 10 Lite potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Discorso simile per OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T e OnePlus 9R, mentre per quanto riguarda OnePlus Nord si tratta di una beta disponibile via OTA solo per chi ha già aderito al programma di test (in alternativa qui trovato il file Full OTA).

L’update per OPPO Reno7 Pro e Reno7 SE riguarda per ora solo la Cina, ma eventualmente potete verificare nella sezione dedicata agli aggiornamenti software. Per verificare la disponibilità di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy Watch4 potete invece aprire l’app Galaxy Wearable, recarvi nella sezione dedicata agli update e selezionare “Scarica e installa“.

grazie a Mattia B. per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy Watch4

