Con il debutto di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, già in preordine (anche su Amazon) e in arrivo nel mese di marzo, sarà possibile mettere le mani sulla One UI 4.1, una versione sempre ovviamente basata su Android 12, ma con qualche ulteriore affinamento e funzionalità aggiuntive. Vediamo quelle mostrate dal produttore in video.

Ecco la One UI 4.1 tra fotocamera, produttività, Samsung Wallet e non solo

L’evento Unpacked di ieri non ha mostrato solo i nuovi smartphone e la serie Galaxy Tab S8, ma è stato importante anche per quanto riguarda il software. Samsung ha infatti confermato ufficialmente quanto visto con le indiscrezioni dei giorni scorsi, aumentando a quattro il numero di aggiornamenti di Android per alcuni suoi dispositivi, e ha parlato della One UI 4.1, che debutterà coi Galaxy S22 e arriverà sicuramente su tanti altri prodotti.

Samsung ha dunque rilasciato un video nel quale mostra le principali novità dell’interfaccia, naturalmente ancora basata su Android 12 (in attesa di saperne di più su Android 12L in fase beta). L’attenzione si focalizza soprattutto sul comparto fotografico, con una modalità Pro ottimizzata e sfruttabile con tutti i sensori, nuove funzionalità pensate per gli scatti in notturna, passaggio rapido tra modalità foto e video e non solo: molte delle funzioni più amate della fotocamera Galaxy funzionano direttamente in quella in-app delle app social (come Instagram, Snapchat e TikTok).

La nuova One UI è in grado di riconoscere gli appuntamenti e gli eventi e permette di aggiungerli più facilmente al calendario, ma può anche collegarsi a Windows e permettere all’utente di riprendere quanto interrotto direttamente sul PC. La versione Tab dedicata ai tablet è ottimizzata per gli schermi più grandi e offre un migliore multitasking e un’avanzata modalità Multi Window Split View. RAM Plus fa scegliere il quantitativo di memoria interna da dedicare all’uso della RAM Virtuale.

Il video si sofferma poi su Samsung Wallet, che può contenere carte di pagamento, carte fedeltà, documenti (come la patente) e non solo, proteggendole attraverso la piattaforma Samsung Knox. One UI e Galaxy Watch4 possono infine aiutare ad analizzare le abitudini notturne, offrendo guide e consigli per migliorare il riposo.

La One UI 4.1 è preinstallata sulle serie Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy Tab S8, ma arriverà nei prossimi mesi su altri modelli: per ora non abbiamo una lista, ma ne sapremo di più nelle prossime settimane. Vi lasciamo al video pubblicato dal produttore sud-coreano.

