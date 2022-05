Il produttore cinese OPPO si conferma l’unico a condividere mensilmente i propri piani sugli aggiornamenti software previsti per i propri smartphone: come ogni mese, veniamo a conoscenza dei modelli della casa che riceveranno la ColorOS 12 basata su Android 12 entro la fine del mese di maggio 2022.

Non tutti gli smartphone riceveranno una versione stabile dell’aggiornamento: per alcuni, l’ultima versione disponibile di Android, personalizzata con l’interfaccia proprietaria di OPPO, arriverà in beta. Scopriamo di quali modelli si tratta.

ColorOS 12: questi smartphone OPPO la riceveranno a maggio

Stando a quanto riportato, come ogni mese, da OPPO, vediamo quali smartphone riceveranno il nuovo aggiornamento dell’interfaccia proprietaria ColorOS, in versione 12, basata su Android 12.

Divideremo i vari smartphone in due gruppi: uno conterrà gli smartphone OPPO che riceveranno l’aggiornamento “beta” e l’altro conterrà quelli che riceveranno la versione stabile dell’aggiornamento. Tra parentesi, viene indicato il paese da cui partirà il rilascio della nuova versione software.

Prima di procedere, vi anticipiamo che alcuni degli smartphone coinvolti non vengono ufficialmente venduti sul nostro mercato, ma sono esclusive di alcuni mercati come quello cinese o indiano.

Gli smartphone OPPO che riceveranno la ColorOS 12 stabile a maggio 2022

Gli smartphone OPPO che riceveranno la ColorOS 12 Beta a maggio 2022

A partire dal 16 maggio 2022 OPPO A36 (Cina) OPPO A76 (India)

A partire dal 17 maggio 2022 OPPO Reno 10x Zoom (Cina e India) OPPO Reno FC Barcelona Edition (Cina) OPPO Reno Ace (Cina) OPPO Reno Ace Gundam Edition (Cina)

A partire dal 18 maggio 2022 OPPO K9s 5G (Cina) OPPO K9x 5G (Cina) OPPO Reno7 5G (India)



Nonostante l’elenco sia già abbastanza corposo, oltre ai presenti, anche altri smartphone di casa OPPO potrebbero ricevere l’aggiornamento alla ColorOS 12 basata su Android 12 nel mese di maggio 2022.

