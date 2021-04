Mancava solo lui all’appello: Oppo Find X3 Lite; Dopo aver visto nel dettaglio Find X3 Pro e Find X3 Neo, che rappresentano le soluzioni più complete della casa, nonché più costose, è arrivato il momento di analizzare il più economico del trio che si posiziona direttamente sulla fascia media.

Il suo prezzo di listino è di 499 Euro tuttavia, se acquistato entro la fine di aprile 2021, avrete diritto a un interessante regalo: le cuffie True Wirelesse Oppo Enco X del valore di 179 Euro.

Unboxing di Oppo Find X3 Lite

La confezione di Oppo Find X3 Lite è completa. All’interno oltre allo smartphone è infatti presente l’alimentatore da parete da 65W, il cavo USB Type-C per la ricarica e trasferimento file e una cover trasparente.

Video recensione di Oppo Find X3 Lite

Design & Ergonomia

Oppo Find X3 Lite non è uno smartphone che punta particolarmente sul design, apparentemente è molto classico e simile a tanti altri prodotti in circolazione. Interessanti comunque le sue misure, leggermente più contenute rispetto al 90% della concorrenza ovvero 159,1 x 73,4 x 7,9 mm e un peso complessivo di 172 grammi.

Frontalmente infatti il display ha una diagonale inferiore rispetto alla media ma comunque ampio da 6,4 pollici e soprattutto principale novità rispetto al precedente modello. Ha risoluzione FHD+, tecnologia Amoled e refresh rate che può passare da 60 a 90 Hz (mentre il campionamento del touch è da 180 Hz). Un pannello qualitativamente molto buono col 100% della copertura sRGB ed esente da difetti di sorta. Unico aspetto leggermente sottotono è la luminosità massima che può raggiungere, ovvero 750 nit, ma comunque discretamente visibile sotto la diretta luce del sole.

L’aspetto multimediale comunque non è il suo punto di forza, non tanto per il display che merita bensì per l’aspetto sonoro essendo uno smartphone con un solo speaker e quindi mono. Sulla fascia media ormai l’audio stereo dovrebbe essere uno standard e qui purtroppo non c’è, proprio come sull’X2 Lite dello scorso anno.

Sotto allo schermo invece è collocato il sensore di impronte digitale, anche questa volta come per X3 Neo e X3 Pro un po’ troppo in basso per cui all’inizio può risultare leggermente scomodo ma a cui ci si può fare l’abitudine.

Sempre a proposito dell’esperienza al tatto una nota dolente è il feedback di vibrazione che possiamo considerare da fascia media, un po’ eccessivamente rumoroso.

Funzionalità

Il sistema operativo di Oppo Find X3 Lite è Android 11 con interfaccia grafica ColorOS 11.1 e nel complesso possiamo definirla la migliore sulla fascia media e bassa. La sua peculiarità infatti è un’estrema leggerezza del software che quindi garantisce un’esperienza d’uso reattiva e scattante, paragonabile alla OxygenOS di OnePlus. Questo poteva risultare un vantaggio ad appannaggio dell’Oppo Find X3 Lite rispetto al modello dello scorso anno, tuttavia entrambi sono aggiornati alla medesima versione e con patch di sicurezza di Aprile 2021.

A livello di funzioni è un’interfaccia completa, fra le impostazioni della Privacy non mancano la possibilità di clonare il sistema impostando due password diverse oppure accedere alla cassaforte privata per nascondere file importanti, mentre fra gli strumenti pratici un set di funzionalità utili come il registratore schermo, la gestione del multiwindow, la possibilità di attivare la barra laterale intelligente per avere dei collegamenti rapidi a portata di tap oppure la modalità ad una mano dove basta fare un legger swipe up laterale per raggruppare le applicazioni della home screen e raggiungerle più velocemente.

Non manca anche una sezione avanzata di modifica delle foto con possibilità di creare filtri sulla base di altre fotografie, aggiungere elementi o testo o rimuovere oggetti di disturbo.

Prestazioni

All’interno dello smartphone il cuore pulsante resta esattamente lo stesso dell’Oppo Find X2 Lite ovvero piattaforma Qualcomm Snapdragon 765 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.1 senza possibile di espansione tramite MicroSD. Una CPU rodata, che funziona bene ma che in termini di prestazioni non offre niente di più e qui, visto il prezzo di listino, Oppo avrebbe potuto e dovuto osare inserendo magari un Qualcomm Snadragon 780 che gli avrebbe dato un motivo importante per preferirlo.

È dotato poi di NFC, GPS, Wi-Fi dual band, bluetooth 5.1 e ovviamente anche di connettività 5G oltre che 4G+ e 4G.

Come ricezione siamo su un buon livello, nella media.

Fotocamera

Oltre al display anche sul comparto fotografico c’è qualche novità rispetto al modello dello scorso anno.

Il comparto è composto da:

Fotocamera principale da 64MP: f/1.7; FOV 80°; Messa a fuoco a ciclo chiuso

Fotocamera Ultra Grandangolare da 8MP: f/2.2; FOV 119°

Fotocamera Macro da 2MP: f/2.4; FOV 89°

Fotocamera Mono 2MP: f/2.4; FOV 89°

Anteriore 32MP (f/2.4); FOV 85°

Rispetto ad Oppo Find X2 Lite il principale cambiamento è sulla fotocamera principale che passa da 48 a 64 megapixel mentre gli altri sensori restano invariati, fotocamera selfie compresa.

La differenza fra i due in termini di qualità è davvero minima, principalmente sulla temperatura colore leggermente più calda su Oppo Find X2 Lite e leggermente più naturale su Oppo Find X3 Lite. Le fotografie in genere sono molto piacevoli e di qualità, ovviamente per la fascia di prezzo di riferimento e il sensore più debole è logicamente quello ultra grandangolare che però soffre solo in ambienti poco illuminati. È comunque presente una modalità notte che permette di migliorare la resa in queste situazioni con anche un discreto risultato.

In video si fa notare il cambio di sensore essendo questo stabilizzato otticamente per cui nella registrazione video c’è maggior fluidità, tuttavia è sempre impossibile cambiare sensore fotografico durante la registrazione video. Video che può registrare fino alla risoluzione 4K a 30 fps o FHD a 60 fps.

Batteria & Autonomia

La batteria di Oppo Find X3 Lite è da 4200 mAh complessivi suddivisi in due moduli da 2100 mAh ciascuna con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 65W permettendogli così di ricaricarsi da 0 a 100 in poco più di 25 minuti. del 15% in 2 minuti e del 50% in 10 minuti.

Nell’utilizzo tipico giornaliero riesce a portare tranquillamente a sera con una durata tra le 5 e le 5 ore e mezza di schermo acceso con tutte le funzionalità al massimo e nessun utilizzo del risparmio energetico. È possibile quindi allungare un poco la batteria riducendo il refresh rate a 60 Hz, impostando la modalità scura e attivando il risparmio energetico all’occorrenza.

Qui la differenza rispetto a Oppo Find X2 Lite è risibile in quanto seppur disponga di 4025 mAh ha un refresh rate fisso a 60 Hz che non prova consumi ulteriori mentre una differenza visibile è nella ricarica rapida che non va oltre i 30 W.

In conclusione

Oppo Find X3 Lite è disponibile di listino a partire dal mese di marzo a 499 Euro, una cifra leggermente sopra le aspettative che viene parzialmente bilanciata dalla promozione lancio che vede come regalo le Cuffie True Wireless Enco X pari a un valore complessivo di 179 Euro (ulteriori informazioni).

Si tratta tutto sommato di un buon prodotto il cui principale punto di forza è il software: aggiornato, reattivo e ricco di funzionalità. È dotato anche di un buon comparto fotografico, di un buon display e anche di dimensioni tutto sommato il più contenute fra gli altri, tuttavia aleggia dietro di lui l’ombra dell’Oppo Find X2 Lite che, costando ben 220 Euro in meno, cerca di farsi preferire.

Fra i due le principali differenze sono nel refresh rate del display, nella ricarica rapida più veloce e nella stabilizzazione ottica della fotocamera, e qui ecco la mia opinione impopolare, a volte è meglio un buon smartphone uscito l’anno scorso deprezzato che un nuovo smartphone a prezzo di listino, soprattutto in questo caso dove le differenze sono minime. Sconsigliato dunque a questo prezzo a meno che non eravate nel mentre in cerca di buone cuffie TWS, altrimenti finché non si posiziona sotto i 350 Euro è preferibile l’X2 Lite dello scorso anno.