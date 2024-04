In occasione dell’evento Google I/O dello scorso anno il colosso di Mountain View presentò, dopo parecchio tempo dall’ultimo modello, un nuovo tablet: Google Pixel Tablet. Il dispositivo in questione si proponeva come una sorta di ibrido tra un sistema dedicato alla gestione della smart home o dei contenuti multimediali e un vero e proprio tablet, grazie alla nuova dock di ricarica dotata di speaker.

Nonostante il dispositivo non sia stato rilasciato a livello globale, l’azienda ha comunque continuato a investire nel suo sviluppo, tanto che abbiamo visto, a titolo di esempio, come il tablet potrebbe ereditare interessanti funzionalità da Nest Hub Max, o come abbia beneficiato di un restyling della funzione chat bubble di Android; ma abbiamo anche visto alcune indiscrezioni su un possibile successore.

Ad ogni modo un paio di giorni fa ha iniziato a circolare la notizia del possibile arrivo di Google Pixel Tablet anche in Europa, Italia compresa, con qualche differenza sia in termini di dotazione che di prezzo; oggi vediamo insieme ulteriori dettagli al riguardo.

Trapelano i prezzi di vendita di Google Pixel Tablet per il mercato europeo

Come anticipato in apertura, abbiamo già visto come il dispositivo made by Google dovrebbe presto raggiungere anche il Vecchio Continente, presumibilmente tra il 14 maggio e il 30 giugno 2024 (è vero che l’estate scora il dispositivo è apparso su Amazon nel Bel Paese, ma in realtà non è mai arrivato ufficialmente in Italia) ; le precedenti indiscrezioni ci hanno anche permesso di scoprire che probabilmente l’azienda avrà intenzione di commercializzare il tablet sprovvisto del dock di ricarica già menzionato in apertura, che rimarrebbe comunque acquistabile separatamente.

La decisione di optare per questa modifica è probabilmente dovuta in parte allo scarso interesse degli utenti nei confronti della dock, e in parte alla volontà di contenere il prezzo di vendita, considerando anche che dovrebbero arrivare altri due accessori (anch’essi acquistabili separatamente) che potrebbero risultare più interessanti per molti, ovvero un pennino e una tastiera.

Ad ogni modo nelle precedenti indiscrezioni avevamo visto i presunti prezzi di vendita del tablet, prezzi di vendita che sono stati rivisti al ribasso nelle ultime ore; i colleghi di droid-life hanno infatti individuato il dispositivo sui siti web di alcuni rivenditori europei (senza però fornire dettagli al riguardo), dandoci modo di farci un’idea più precisa dei piani dell’azienda per la commercializzazione in Europa.

Come già visto Google Pixel Tablet dovrebbe essere disponibile per l’acquisto in due differenti configurazioni, 128 GB di memoria interna o 256 GB, senza dock ai seguenti prezzi:

Google Pixel Tablet 128 GB a 446 euro

Google Pixel Tablet 256 GB a 553 euro

Ci sono però informazioni più precise anche per quel che riguarda i nuovi accessori, se in precedenza infatti si ipotizzava un prezzo vicino ai 100 euro, l’individuazione del pennino e della tastiera da parte dei colleghi già citati ci schiarisce meglio le idee: sembra che la tastiera Bluetooth sarà disponibile in due colorazioni (nocciola e porcellana) al prezzo di 89 euro, mentre per quanto riguarda lo stilo non ci sono nuove informazioni e fanno dunque fede le precedenti.

È bene sottolineare che non c’è nulla di ufficiale nei prezzi menzionati, anzi, è più che probabile che questi subiscano qualche rincaro prima dell’effettiva disponibilità nel nostro paese; ad ogni modo non dovrebbe mancare poi molto per avere tutte le conferme ufficiali del caso.