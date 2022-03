Quando si parla di aggiornamenti software, Samsung non ha rivali nel panorama degli smartphone e tablet Android e, mentre tanti produttori ancora arrancano con la distribuzione di Android 12, la casa sudcoreana sta già diffondendo in lungo e in largo l’ultimissima One UI 4.1.

One UI 4.1: un breve recap

Lanciata a bordo dei nuovi flagship Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy S22 Ultra (ecco la nostra recensione), la One UI 4.1 è ancora basata su Android 12 e costituisce un ulteriore affinamento e arricchimento della già completissima One UI 4.0.

A poche settimane dal lancio ufficiale dei nuovi flagship, la nuova release è già piuttosto diffusa: i primi a riceverla erano stati gli ultimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, seguiti a ruota dalla serie Samsung Galaxy S21 al completo. Subito dopo era stato il turno della gamma Samsung Galaxy Note 20 e, nella giornata di ieri, tanti altri modelli si sono aggiunti alla lista: Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy Z Fold2 5G, tutta la serie Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5G; e poi ancora le serie di punta di tre generazioni fa Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10.

Prima di entrare nei dettagli dei nuovi aggiornamenti di oggi, ricordiamo che, in linea generale, la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Tab S7 FE, Tab S6, Tab S6: le novità degli aggiornamenti

All’elenco dei modelli già aggiornati alla One UI 4.1 si uniscono quest’oggi anche i nomi di: Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Samsung Galaxy Tab S7 FE, Samsung Galaxy Tab S6 e Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Partendo dall’unico smartphone menzionato, come si diceva nel paragrafo precedente, il resto della serie Note 10 ha già iniziato a ricevere l’aggiornamento in argomento e adesso arrivano segnalazioni anche per la variante 5G di Samsung Galaxy Note 10+. Il roll out ha già preso il via in Europa, in particolare in Svizzera, e nella versione firmware N976BXXU7HVC6 sono incluse anche le patch di sicurezza di marzo 2022, che vi avevamo presentato nei dettagli in questo articolo.

Passando ai tre tablet, per tutti e tre vi avevamo già segnalato l’arrivo del major update ad Android 12: nel caso di Samsung Galaxy Tab S6 e Tab S6 Lite, si era parlato espressamente della One UI 4.0; lo stesso discorso si era fatto qualche giorno prima per Samsung Galaxy Tab S7 FE in mancanza di conferme sulla versione 4.1. Adesso tutti e tre i modelli possono contare sull’ultimissima release:

la One UI 4.1 stabile per Samsung Galaxy Tab S6 è disponibile in Europa a partire dalla Germania (DBT) e la build T865XXU5DVC3 è per la variante 4G e comprende le patch di sicurezza di febbraio 2022.

è disponibile in Europa a partire dalla Germania (DBT) e la build è per la variante 4G e comprende le patch di sicurezza di febbraio 2022. La One UI 4.1 stabile per Samsung Galaxy Tab S6 Lite è disponibile in Europa a partire dalla Francia e la build P615XXU4EVC5 è per la variante 4G (SM-P615) e comprende le patch di sicurezza di marzo 2022.

è disponibile in Europa a partire dalla Francia e la build è per la variante 4G (SM-P615) e comprende le patch di sicurezza di marzo 2022. La One UI 4.1 stabile per Samsung Galaxy Tab S7 FE (di cui trovate a questo link la nostra recensione) è disponibile con la build T736BXXU1BVC2, specifica per la variante global 5G (SM-T736B) e comprensiva delle patch di sicurezza di febbraio 2022. Sì, si tratta della stessa versione firmware segnalata qualche giorno fa, ma stavolta la presenza della One UI 4.1 è confermata.

Come aggiornare dispositivi Samsung

Se possedete uno qualsiasi di questi modelli, potete verificare la presenza dell’aggiornamento tramite il seguente percorso: “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

