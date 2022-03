One UI 4.1 per i Samsung Galaxy S10 e Note 10, aggiornamenti per vari Realme

Gli aggiornamenti software di cui vi abbiamo parlato questa mattina sono già numerosi e interessanti, ma adesso ce ne sono altri da analizzare, con una precisazione: quelli stabili fanno capo — tanto per cambiare — a Samsung, mentre quelli per i modelli Realme sono tutti in Open Beta o addirittura Early Access.

Serie Samsung Galaxy S10 e Note 10: aggiornamento alla One UI 4.1

Poche ore fa vi abbiamo segnalato l’arrivo della One UI 4.1 con base Android 12 per numerosi modelli e adesso si aggiungono al totale anche le serie Samsung Galaxy S10 e Samsung Galaxy Note 10, con roll out già in corso in Europa (più precisamente, a partire dalla Svizzera).

In particolare, Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10e e Samsung Galaxy S10+ stanno ricevendo la versione firmware G97xFXXUEHVC6; Samsung Galaxy S10 5G sta ricevendo la versione G977BXXUBHVC6; Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+ stanno ricevendo il firmware N97xFXXU7HVC6. Per tutti modelli elencati sono incluse anche le patch di sicurezza di marzo 2022, che vi avevamo presentato nei dettagli in questo articolo.

In linea generale, la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli, anzi nessuno di quelli protagonisti di questo articolo figura nell’elenco di ieri.

Realme X50 Pro 5G, 8s 5G, C25, C25s, Narzo 50A: le novità degli aggiornamenti

Spostiamoci adesso in casa Realme: nei mesi addietro, il produttore cinese ha rilasciato delle versioni Early Access e Open Beta della rinnovata Realme UI 3.0 con base Android 12 — che abbiamo visto all’opera di recente nella nostra recensione di Realme GT 2 Pro — per vari modelli e quest’oggi svariati altri si aggiungono alla lista. Più precisamente, tra i nomi nuovi figurano quelli di Realme X50 Pro 5G, Realme 8s 5G, Realme C25, Realme C25s e Narzo 50A.

Stando a quanto riportato in alcuni recenti post del forum Realme, per i modelli Relame 8s 5G, Realme C25s e Narzo 50A sono ora disponibili delle build Early Access della Realme UI 3.0 con base Android 12. Questo vuol dire che i possessori di questi smartphone avranno la possibilità di provare in anteprima Android 12 e la rinnovata skin proprietaria prima del rilascio stabile. Naturalmente, trattandosi di build neppure ancora allo stadio Open Beta, non può esserne garantito il perfetto funzionamento.

Il discorso è leggermente diverso per i modelli Realme X50 Pro 5G e Realme C25, per i quali ha finalmente preso il via il programma Open Beta della Realme UI 3.0. Nei post dedicati sono spiegati tutti i passaggi da seguire per registrarsi e provare Android 12 prima che venga reso disponibile per tutti. Anche in questo caso, naturalmente, non è esclusa la presenza di bug significativi e, anzi, i tester sono invitati a fornire i loro preziosi feedback per aiutare il team di Realme a scovarli e sistemarli prima del roll out della versione stabile.

Per quanto riguarda le novità della Realme UI 3.0, oltre a quelle proprie di Android 12, si possono ricordare il nuovo Fluid Design, le icone 3D, Floating Window 2.0 e non solo.

Come aggiornare smartphone Samsung e Realme

Come visto paragrafo per paragrafo, non tutti questi aggiornamenti sono già in roll out da noi. In ogni caso, è possibile cercarli manualmente in questo modo:

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“;

per i Realme, “Settings > Software Update > Tap on the settings icon in the top right corner > Trial Version > Submit your details > Apply Now“.