Samsung prosegue con gli aggiornamenti software per quattro dispositivi della sua line-up. Mentre Galaxy S21 FE e Galaxy A52 5G iniziano a ricevere la One UI 4.1, che integra anche le correzioni relative alla “questione GOS”, Android 12 sbarca sui tablet Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S6 Lite: andiamo a scoprire le novità più da vicino.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy A52 5G

La One UI 4.1 si espande ulteriormente: oggi è il turno di Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy A52 5G, che stanno iniziando a ricevere l’ultima versione con le patch di sicurezza di marzo 2022 (A52 5G aveva in realtà già ricevuto le più recenti correzioni di sicurezza). Il firmware per S21 FE è il G990USQU2CVC3 e la distribuzione è partita dagli Stati Uniti e da alcuni modelli brandizzati (ad esempio quelli T-Mobile), mentre quello in rollout per A52 5G è il A526BXXU1CVC4.

Come abbiamo visto, gli smartphone sono solo due dei tanti modelli del produttore destinati a ricevere (diversi lo hanno già ricevuto negli ultimi giorni) la versione della One UI che ha debuttato con i Galaxy S22.

Tra le novità possiamo citare la condivisione live con Google Duo, i miglioramenti a livello fotografico presi dai Galaxy S22 e i perfezionamenti per la condivisione di foto o altri contenuti. La One UI 4.1, che rimane ovviamente basata su Android 12, integra anche il fix per la questione relativa al servizio Game Optimization Service (GOS). Game Booster, accessibile dal Game Launcher, non va più a limitare CPU e GPU durante l’uso dei giochi (è disponibile una nuova opzione all’interno dei Labs).

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S6 Lite

Nel frattempo Samsung Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S6 Lite si aggiornano ad Android 12 con la One UI 4.0 e le patch di sicurezza di febbraio o marzo 2022 (rispettivamente). I firmware in distribuzione in Europa sono i seguenti: T865XXU5DVC3 e P615XXU4EVC5. Il rollout è partito da Germania e Francia, ma dovrebbe raggiungere tanti altri Paesi, Italia compresa, nel giro di qualche ora o giorno.

Gli aggiornamenti portano l’ultima major release del robottino (senza considerare ancora Android 13, in fase di Developer Preview) e le tante novità integrate, come la Privacy Dashboard, gli indicatori per l’utilizzo di microfono e fotocamera, le migliorate personalizzazioni del sistema (temi e stili), i nuovi widget e tanto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52 5G, Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S6 Lite

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy S21 FE, Galaxy A52 5G, Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S6 Lite sono in distribuzione via OTA e potrebbero non essere ancora arrivati sugli smartphone e sui tablet italiani. Per verificare potete semplicemente recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo basterà attendere: non dovrebbe volerci molto.

