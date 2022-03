Samsung è — per distacco — l’OEM Android più attivo sul fronte degli aggiornamenti software (per non parlare del supporto più duraturo) e proprio in queste ore sta rilasciando l’ultimissima One UI 4.1 con base Android 12 per una sfilza di modelli, che comprendono pieghevoli come Samsung Galaxy Z Fold2 5G e Samsung Galaxy Z Flip, ex top di gamma come quelli delle serie Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy Note 20 e modelli più recenti e meno costosi (ma ugualmente ambiziosi) come Samsung Galaxy S21 FE.

One UI 4.1: una premessa

A dispetto di quanto si possa credere, il contenuto di questi aggiornamenti non è perfettamente sovrapponibile per tutti i modelli.

In linea generale, la One UI 4.1 comprende l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Non manca il fix per la questione GOS, per cui Samsung si è recentemente scusata. Per ulteriori cambiamenti, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22, ricordandovi, però, che non tutte le novità per la Fotocamera verranno rese disponibili per tutti i modelli.

Passiamo subito a scoprire le novità di questi aggiornamenti.

Serie Samsung Galaxy S20 e Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Z Fold2 5G: le novità degli aggiornamenti

Del roll out in Europa della One UI 4.1 con base Android 12 per la serie Note 20 al completo (Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G) vi avevamo già parlato nei giorni scorsi, ma adesso lo stesso aggiornamento è in roll out anche in Corea del Sud e, in patria, il produttore asiatico sta aggiornando anche vari altri modelli, ovvero quelli della serie Galaxy S20 e il pieghevole Galaxy Z Fold2 5G. In tutti questi casi, nell’aggiornamento sono comprese anche le patch di sicurezza di marzo 2022, che vi avevamo presentato nei dettagli in questo articolo.

Più precisamente, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G stanno ricevendo la versione firmware G98xNKSU1GVC3; Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G la N98xNKSU1FVC5 e Samsung Galaxy Z Fold2 5G la F916NKSU1FVC5.

Samsung Galaxy Z Flip e Z Flip 5G: le novità dell’aggiornamento

Giusto qualche ora fa Samsung Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G avevano iniziato a ricevere le patch di sicurezza di marzo 2022, ma quell’update è già superato: entrambi i modelli stanno ora ottenendo la One UI 4.1 e il roll out è in corso proprio in Italia (e Svizzera).

Samsung Galaxy Z Flip riceve la versione F700FXXU8GVC2, Samsung Galaxy Z Flip 5G ottiene la F707BXXU6GVC2.

Il post sul forum di Samsung ricorda che per Galaxy Z Flip 5G ci sono anche novità riprese dalla Fotocamera dei Galaxy S22, quali: Night mode portrait, Pet recognition, Portrait mode light positioning. Lo stesso post non menziona il modello LTE, che comunque non dovrebbe rimanerne privo.

Samsung Galaxy S21 FE: le novità dell’aggiornamento

Ieri è stata una grande giornata per Samsung Galaxy S21 FE, per il quale vi abbiamo segnalato un’ottima offerta e l’aggiornamento alla One UI 4.1 e, mentre in quel caso si trattava del modello USA, stavolta il roll out è più ampio. Lo smartphone di sta aggiornando in Europa alla versione firmware G990BXXU1CVC3 e in Thailandia (modello Exynos 2100) alla G990EXXU1CVC5. Sono incluse anche le patch di sicurezza di marzo 2022.

Come aggiornare smartphone Samsung

Se possedete uno qualsiasi di questi modelli, potete verificare la presenza dell’aggiornamento tramite il seguente percorso: “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

