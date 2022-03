One UI 4.1 disponibile per i Samsung Galaxy Note 20, Android 12 per Tab S7 FE

Samsung continua a svolgere un lavoro esemplare in materia di aggiornamenti software — ha promesso un supporto senza eguali anche ai medi di gamma annunciati ieri — e quest’oggi occorre parlare di un tablet e due smartphone ex top di gamma, più precisamente di: Samsung Galaxy Tab S7 FE, Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Per tutti questi dispositivi sono in roll out degli update software importanti e ricchi di novità, scopriamoli.

Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra 5G, Tab S7 FE: le novità degli aggiornamenti

Serie Galaxy Note 20

Samsung si sta dando un gran da fare con gli aggiornamenti alla nuovissima One UI 4.1 con base Android 12 lanciata a bordo della serie Galaxy S22: dopo aver aggiornato nei giorni addietro i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G e gli ex flagship della serie Galaxy S21, adesso si sta occupando degli ultimi rappresentati della serie Note. Il roll out è già in corso in Europa — è partito dalla Svizzera — e coinvolge Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

La nuova versione firmware N98xFXXU3FVC5 porta con sé nuove funzioni come l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Per ulteriori novità, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22.

Nell’aggiornamento in argomento sono comprese anche le patch di sicurezza di marzo 2022, che vi avevamo presentato nei dettagli in questo articolo.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Passando al tablet Samsung Galaxy Tab S7 FE (di cui trovate a questo link la nostra recensione), il produttore sudcoreano ha finalmente avviato il rilascio del major update ad Android 12. Il roll out ha preso le mosse dal Regno Unito e si espanderà in altri mercati nel giro di pochi giorni.

Per quanto concerne le novità, sapevamo già che questo tablet non viene trattato come un prodotto di prima fascia in termini di supporto software e questo aggiornamento ne rappresenta la riprova: la versione firmware T736BXXU1BVC2 introdotta comprende sì Android 12, ma, in assenza di conferme ufficiali di segno diverso, non va oltre la One UI 4.0 e non comprende neppure le patch di sicurezza più recenti, bensì quelle di febbraio 2022.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra 5G, Tab S7 FE

L’aggiornamento non è ancora in distribuzione in Italia, perlomeno stando alle segnalazioni pervenute finora, tuttavia potete comunque eseguire un controllo manuale tramite il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Avete già ricevuto la One UI 4.1 sui vostri Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G e Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G? Ditecelo nei commenti.