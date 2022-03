La One UI 4.1 con base Android 12 aveva debuttato ufficialmente il mese scorso a bordo della nuova serie flagship Samsung Galaxy S22 e in questi giorni il produttore sudcoreano ha finalmente iniziato a rilasciarla per i modelli di punta precedenti: quest’oggi tocca alla serie Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra: le novità dell’aggiornamento

La notizia è arrivata subito dopo che ieri era partito il roll out per i pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G e un giorno prima dell’evento di domani dedicato alla gamma Galaxy A.

Come si evince da una serie di segnalazioni arrivate su Reddit e XDA, il roll out per la serie Galaxy S21 è attualmente in corso in Canada, con particolare riferimento alle varianti Qualcomm (SM-G99xW) degli smartphone, dunque non le nostre. In ogni caso, nel giro di pochi giorni anche le varianti Exynos di Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra otterranno l’agognato aggiornamento.

Per quanto riguarda le novità dell’update, lo screenshot seguente mostra un changelog piuttosto lungo, nel quale spiccano diverse nuove funzioni come l’integrazione potenziata di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), l’app Expert Raw, miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro. Per ulteriori novità, vi rimandiamo all’articolo realizzato per la serie Galaxy S22.

Nell’aggiornamento in argomento sono comprese anche le patch di sicurezza di marzo 2022, che vi avevamo presentato nei dettagli in questo articolo.

Come aggiornare la serie Samsung Galaxy S21

L’aggiornamento non è ancora in distribuzione in Europa, perlomeno stando alle segnalazioni pervenute finora, tuttavia potete comunque eseguire un controllo manuale tramite il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Avete già ricevuto la One UI 4.1 sui vostri Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra? Ditecelo nei commenti.

