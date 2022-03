Solo poco fa Samsung ha annunciato la lista dei modelli che riceveranno la One UI 4.1: neanche il tempo di leggerla per bene che il produttore è partito con il rilascio dell’aggiornamento per i primi dispositivi. Come anticipato si parte da Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Novità aggiornamento One UI 4.1 per Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G

L’aggiornamento alla One UI 4.1 è in distribuzione per Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3 5G e include le patch di sicurezza di marzo 2022. L’update è in rollout con i firmware F926NKSU1CVC5 (a partire dalla Corea) e F711BXXU2CVC5 (in Europa) e porta molte novità per i due smartphone pieghevoli.

L’aggiornamento include novità per quanto riguarda il comparto fotografico: si tratta di alcune delle funzioni che abbiamo visto debuttare sulla serie Galaxy S22. Più precisamente parliamo dei ritratti notturni perfezionati, Vista da regista migliorata, Pet recognition, Luce posizionale e ritratto video con teleobiettivo (quest’ultima solo per il Fold3 5G).

In più troviamo una maggiore integrazione di Google Duo nel sistema, con la possibilità di condividere lo schermo di alcune app durante le videochiamate (come Galleria e Samsung Notes), miglioramenti per la Gomma oggetto, per la condivisione delle foto (anche con Quick Share) e per varie app (come Galleria, SmartThings, Smart Switch, Samsung Health), l’arrivo di Grammarly all’interno della tastiera (solo in inglese), la possibilità di personalizzare la dimensione della RAM virtuale, nuove azioni per Bixby Routines e tanto altro.

Come aggiornare Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Z Flip3 5G alla One UI 4.1

L’aggiornamento è in distribuzione anche in Europa a partire dai modelli no brand: per scaricarlo sul vostro Samsung Galaxy Z Fold3 5G o Z Flip3 5G potete recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Se non siete ancora riusciti a trovare l’update pazientate qualche ora e riprovate: non dovrete attendere molto.

